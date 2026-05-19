Россия и Китай имеют перспективы сотрудничества в сфере ИИ, заявил Дмитриев - РИА Новости, 19.05.2026
15:20 19.05.2026
Россия и Китай имеют перспективы сотрудничества в сфере ИИ, заявил Дмитриев

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкГенеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия и Китай имеют перспективы сотрудничества в сфере искусственного интеллекта, логистики, инфраструктуры, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
  • Дмитриев отметил, что в рамках межправительственной российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству реализуется более 90 проектов на сумму 18 триллионов рублей.
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Россия и Китай имеют перспективы сотрудничества в сфере искусственного интеллекта, логистики, инфраструктуры, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Президент России Владимир Путин по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина посетит Китай с официальным визитом 19-20 мая. Дмитриев входит в состав российской делегации.
По словам главы РФПИ, Китай является стратегическим партнером России. По его словам, в рамках межправительственной российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству реализуется более 90 проектов на сумму 18 триллионов рублей, в таких отраслях как инфраструктура, энергетика, логистика.
"И мы видим, что действительно есть такое всеобъемлющее инвестиционное партнерство между Россией и Китаем. И здесь, безусловно, важно, что у России есть ряд очень мощных конкурентных преимуществ. Это не только наши традиционные ресурсы, а Россия – это лидер в мире по запасу ресурсов. Но это, например, то, что Россия может обеспечивать самую дешевую энергетику для искусственного интеллекта в мире. И поэтому мы общаемся с китайскими партнерами и по проектам в сфере искусственного интеллекта, логистики, инфраструктуры", - сказал Дмитриев, которого цитирует пресс-служба РФПИ.

Он также напомнил, что РФПИ проинвестировал более чем в 50 совместных проектов между Россией и Китаем. "Это в том числе первый железнодорожный мост между Россией и Китаем. Дублер Кутузовского проспекта Багратион, Пулково, много других проектов. И вот эти 50 проектов – это пример того, как можно инвестировать в различные индустрии, при этом делать это экономически выгодно, чтобы рабочие места создавались и, соответственно, инвесторы получали хорошую доходность", - пояснил Дмитриев.
Он также сообщил, что "буквально завтра" будет объявлено о трех новых важных партнерствах.
ЭкономикаРоссияКитайКирилл ДмитриевВладимир ПутинСи ЦзиньпинРоссийский фонд прямых инвестицийПулково (аэропорт)
 
 
