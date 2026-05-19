В Солнечногорске запретили кикшеринговые электросамокаты и велосипеды - РИА Новости, 19.05.2026
16:21 19.05.2026
В Солнечногорске запретили кикшеринговые электросамокаты и велосипеды

Молодой человек едет на электросамокате. Архивное фото
Молодой человек едет на электросамокате. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Запрет на движение, парковку и размещение электросамокатов, велосипедов кикшеринговых компаний введен на всей территории городского округа Солнечногорск Московской области, следует из постановления администрации округа.
Постановление от 15.05.2026 года Nº 1382 "О запрете движения, парковки и размещения средств индивидуальной мобильности кикшеринговых компаний на территории городского округа Солнечногорск Московской области" размещено на сайте администрации города.
"Запретить на всей территории городского округа Солнечногорск Московской области движение, парковку, a также иные виды размещения средств индивидуальной мобильности (СИМ) кикшеринговых компаний", - следует из текста постановления.

Как отмечается в документе, решение принято в связи с отсутствием необходимой инфраструктуры для безопасной эксплуатации средств индивидуальной мобильности, а также в целях повышения уровня безопасности жителей и предотвращения нарушений правил благоустройства.
