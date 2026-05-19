В Солнечногорске запретили кикшеринговые электросамокаты и велосипеды

"Запретить на всей территории городского округа Солнечногорск Московской области движение, парковку, a также иные виды размещения средств индивидуальной мобильности (СИМ) кикшеринговых компаний", - следует из текста постановления.

Как отмечается в документе, решение принято в связи с отсутствием необходимой инфраструктуры для безопасной эксплуатации средств индивидуальной мобильности, а также в целях повышения уровня безопасности жителей и предотвращения нарушений правил благоустройства.