В Солнечногорске запретили кикшеринговые электросамокаты и велосипеды

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Запрет на движение, парковку и размещение электросамокатов, велосипедов кикшеринговых компаний введен на всей территории городского округа Солнечногорск Московской области, следует из постановления администрации округа.
Постановление от 15.05.2026 года Nº 1382 "О запрете движения, парковки и размещения средств индивидуальной мобильности кикшеринговых компаний на территории городского округа Солнечногорск Московской области" размещено на сайте администрации города.
"Запретить на всей территории городского округа Солнечногорск Московской области движение, парковку, a также иные виды размещения средств индивидуальной мобильности (СИМ) кикшеринговых компаний", - следует из текста постановления.
Как отмечается в документе, решение принято в связи с отсутствием необходимой инфраструктуры для безопасной эксплуатации средств индивидуальной мобильности, а также в целях повышения уровня безопасности жителей и предотвращения нарушений правил благоустройства.
