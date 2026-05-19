Краткий пересказ от РИА ИИ
- В селе Белый Раст в Подмосковье произошел крупный пожар на складе.
- По предварительным данным, пострадавших нет, к ликвидации пожара привлекается порядка 40 человек и 11 единиц техники.
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Крупный пожар произошел на складе в селе Белый Раст в Подмосковье, площадь уточняется, предварительно, пострадавших нет, сообщила пресс-служба МЧС России.
"Огнеборцы Подмосковья ликвидируют крупный пожар на складе. Поступило сообщение о пожаре по адресу: Московская область, Дмитровский муниципальный округ, село Белый Раст. По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горит складское помещение. Площадь пожара уточняется. По предварительным данным, пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Уточняется, что к ликвидации пожара привлекается порядка 40 человек и 11 единиц техники.
В Приморье потушили крупный пожар в общежитии
Вчера, 08:13