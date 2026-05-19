Юрист рассказал, законно ли предлагать скидку за оплату наличными
03:34 19.05.2026
Юрист рассказал, законно ли предлагать скидку за оплату наличными

Продавец пересчитывает деньги. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Продавец не имеет права устанавливать разные цены на один и тот же товар в зависимости от способа оплаты, поскольку это нарушает закон «О защите прав потребителей».
  • Предложения типа «при оплате наличными действует дополнительная скидка» юридически считаются ущемляющими права потребителей.
  • Налоговые органы могут посчитать скидку при оплате наличными умышленным занижением налоговой базы, что приводит к недоплате налогов и может повлечь штрафы и пени.
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Продавец не имеет права устанавливать разные цены на один и тот же товар в зависимости от того, платит покупатель картой или наличными, поскольку это нарушает закон "О защите прав потребителей", рассказала РИА Новости юрист Мария Стрельчик.
Стрельчик рассказала, что сегодня бизнес активно пытается оптимизировать расходы, и одна из таких мер – попытка уйти от банковских комиссий и комиссий за эквайринг. Чтобы избежать их, предприниматели просят своих клиентов оплачивать наличными, а для стимулирования придумывают всевозможные акции.
"Пункт 4 статьи 16.1 Закона "О защите прав потребителей" прямо запрещает продавцу устанавливать разные цены на один и тот же товар, работу или услугу в зависимости от способа оплаты. Иными словами, цена не должна меняться только из-за того, достает покупатель наличные или прикладывает банковскую карту к терминалу", - сказала она.
"Закон закрепляет за потребителем свободу выбора способа оплаты с гарантией одинаковой цены, а продавец не вправе превращать этот выбор в повод для извлечения собственной выгоды", - добавила юрист.
Стрельчик пояснила, что расходы бизнеса на эквайринг, налоги, кассу или обслуживание счета - это не проблема потребителя. Они должны быть заложены в общую цену товара или услуги, но не должны предъявляться покупателю, как отдельная плата за его выбор рассчитаться безналично.
Таким образом, предложения из серии "при оплате наличными действует дополнительная скидка 5%" или "при оплате наличными дарим маску для лица", по словам специалиста, юридически считаются ущемляющими права потребителей.
Хоть внешне продавец говорит о скидке, а не о наценке. Но для потребителя результат очевиден: если выбрать безналичный способ оплаты, то товар или услуга обойдется дороже. Закон запрещает именно такую зависимость цены от формы оплаты.
Кроме того, налоговые органы могут посчитать такую скидку умышленным занижением налоговой базы, что приводит к недоплате налогов, указала юрист. А это уже серьезное налоговое правонарушение, которое может повлечь начисление неуплаченных налогов, штрафа в размере до 40% от неуплаченных сумм налога, а также пени за несвоевременную оплату.
"Иногда предприниматели в свое оправдание ссылаются на письмо Роспотребнадзора от 22 сентября 2016 года № 01/12735-16-31, которое якобы подтверждает, что продавцы вправе применять различные маркетинговые инструменты", - рассказала юрист.
По ее словам, такое письмо действительно есть, однако в нем ведомство разъясняло, что продавец может применять маркетинговые стратегии, направленные на повышение привлекательности безналичных расчетов. Речь идет именно о поощрении безналичной оплаты, а не наличной, и о предложении, адресованном неопределенному кругу потребителей, а не отдельному покупателю "по договоренности".
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
