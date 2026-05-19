Взрывное устройство в Дамаске сработало рядом со зданием Минобороны Сирии

БЕЙРУТ, 19 мая - РИА Новости. Взрывное устройство, сработавшее в Дамаске в районе Баб-Шарки, находилось рядом с одним из зданий военного ведомства, говорится в заявлении министерства обороны Сирии.
Согласно сообщению, взрыв заминированного автомобиля привел к гибели одного военнослужащего. Ранее сирийская газета Al-Watan написала о гибели сапера в результате детонации взрывного устройства при попытке его деактивировать.
"Одна из спецгрупп сирийской армии обнаружила взрывное устройство, подготовленное к подрыву рядом с одним из зданий, принадлежащих министерству обороны, в районе Баб-Шарки в Дамаске. С устройством начали немедленно работать и предприняли попытку его обезвредить, после чего в том же районе взорвался заминированный автомобиль", - написано в заявлении.
В военном ведомстве подтвердили, что в результате взрыва погиб военнослужащий, еще несколько человек получили ранения различной степени тяжести.
