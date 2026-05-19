При взрыве в Дамаске погиб сапер, сообщили СМИ

БЕЙРУТ, 19 мая — РИА Новости. Один сапер погиб, еще несколько получили ранения при взрыве самодельного взрывного устройства в районе Баб-Шарки в Дамаске, пишет сирийская газета Al-Watan со ссылкой на собственного корреспондента.
"Во время транспортировки устройство взорвалось рядом с группой саперов, что привело к гибели одного из специалистов и ранению еще нескольких", — информирует издание.
По данным газеты инженерные подразделения обнаружили взрывное устройство, заложенное рядом с жилым районом в Баб-Шарки, после чего приступили к его извлечению и транспортировке в безопасное место.
