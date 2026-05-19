Краткий пересказ от РИА ИИ
- В украинском штурмовом полку «Скала» мобилизованные солдаты гибнут от рук инструкторов во время прохождения базовой подготовки.
- Родственники погибших солдат сообщают о зверствах и убийствах, совершенных инструкторами.
- Следственные органы не отреагировали на попытки добиться расследования гибели военнослужащего и общественного резонанса.
ЛУГАНСК, 19 мая - РИА Новости. Мобилизованные украинские солдаты гибнут от рук инструкторов еще во время прохождения базовой подготовки в украинском штурмовом полку "Скала" в тыловых районах, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
«
"Родственники насильно мобилизованных украинских солдат сообщают, что в 425-м отдельном штурмовом полку "Скала" инструкторы продолжают зверски убивать подчиненных. Так, стало известно, что зверски убитый солдат штурмового полка Виталий Карат перед смертью успел сообщить родственникам, что был избит командиром", - говорится в сообщении.
Собеседник агентства отметил, что сестра погибшего украинского военнослужащего пыталась добиться административного расследования, но даже общественный резонанс не привлек внимания следственных органов. Некоторые военнослужащие числятся без вести пропавшими, при этом последний раз на связь они выходили именно из учебного полигона "Скалы" в лесах Чугуевского района Харьковской области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18