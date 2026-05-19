Эксперт рассказал о производстве кубинских сигар во время блокады США

Краткий пересказ от РИА ИИ Кубинская табачная промышленность продолжает поддерживать производство сигар премиум-класса, несмотря на санкции США, топливный дефицит и энергетический кризис.

Главным рынком сбыта кубинских сигар остается Европа, так как американский рынок для них закрыт.

Важную роль в сохранении производства сигар играет государственный холдинг TabaCuba.

ГАВАНА, 19 мая - РИА Новости. Кубинская табачная промышленность, несмотря на санкции США, топливный дефицит и энергетический кризис, продолжает поддерживать производство сигар премиум-класса, рассказал РИА Новости профессор Гаванского университета и консультант международных проектов в аграрной сфере Хорхе Альфредо Карбальо Консепсьон.

В январе Трамп подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу , а также объявил чрезвычайное положение в связи с якобы имеющейся кубинской угрозой нацбезопасности США . Правительство Кубы заявило, что с помощью энергетической блокады Соединенные Штаты стремятся задушить экономику Кубы и сделать условия жизни ее населения невыносимыми.

"Несмотря на растущее число санкций США, которые оказывают жесткое воздействие на всю экономику и общество Кубы, производство табака не остановилось, а производители нашли множество решений благодаря очень функциональной производственной и финансовой системе", – заявил Карбальо Консепсьон.

По его словам, табачная отрасль ежегодно приносит Кубе значительные и стабильные доходы, несмотря на то, что закрытый для кубинских сигар американский рынок серьезно ограничивает экспортные возможности острова.

"Если бы рынок США был открыт, прибыль, конечно, была бы значительно выше", – отметил он, добавив, что сейчас главным рынком сбыта кубинских сигар остается Европа

Экономист подчеркнул, что важную роль в сохранении производства играет государственный холдинг TabaCuba, который способствует производству и продажам.

"Помимо работы и управления со стороны частных производителей, TabaCuba функционирует как конгломерат предприятий, который берет на себя транспортировку, коммерциализацию и производство с ранних этапов", – пояснил собеседник агентства.

Он также отметил работу исследовательских центров, которые работают над выведением более устойчивых к климату сортов табака.