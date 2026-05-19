Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал о производстве кубинских сигар во время блокады США - РИА Новости, 19.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:47 19.05.2026
Эксперт рассказал о производстве кубинских сигар во время блокады США

РИА Новости: производство кубинских сигар не остановлено во время блокады США

© AP Photo / Christine ArmarioФлаг Кубы в Сантьяго
Флаг Кубы в Сантьяго - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
© AP Photo / Christine Armario
Флаг Кубы в Сантьяго. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кубинская табачная промышленность продолжает поддерживать производство сигар премиум-класса, несмотря на санкции США, топливный дефицит и энергетический кризис.
  • Главным рынком сбыта кубинских сигар остается Европа, так как американский рынок для них закрыт.
  • Важную роль в сохранении производства сигар играет государственный холдинг TabaCuba.
ГАВАНА, 19 мая - РИА Новости. Кубинская табачная промышленность, несмотря на санкции США, топливный дефицит и энергетический кризис, продолжает поддерживать производство сигар премиум-класса, рассказал РИА Новости профессор Гаванского университета и консультант международных проектов в аграрной сфере Хорхе Альфредо Карбальо Консепсьон.
В январе Трамп подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с якобы имеющейся кубинской угрозой нацбезопасности США. Правительство Кубы заявило, что с помощью энергетической блокады Соединенные Штаты стремятся задушить экономику Кубы и сделать условия жизни ее населения невыносимыми.
Флаг Кубы - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
СМИ: французская судоходная компания приостановила заказы на Кубу
18 мая, 05:59
"Несмотря на растущее число санкций США, которые оказывают жесткое воздействие на всю экономику и общество Кубы, производство табака не остановилось, а производители нашли множество решений благодаря очень функциональной производственной и финансовой системе", – заявил Карбальо Консепсьон.
По его словам, табачная отрасль ежегодно приносит Кубе значительные и стабильные доходы, несмотря на то, что закрытый для кубинских сигар американский рынок серьезно ограничивает экспортные возможности острова.
"Если бы рынок США был открыт, прибыль, конечно, была бы значительно выше", – отметил он, добавив, что сейчас главным рынком сбыта кубинских сигар остается Европа.
Гавана, Куба - РИА Новости, 1920, 17.05.2026
Куба заявила, что будет защищаться в случае нападения
17 мая, 19:06
Экономист подчеркнул, что важную роль в сохранении производства играет государственный холдинг TabaCuba, который способствует производству и продажам.
"Помимо работы и управления со стороны частных производителей, TabaCuba функционирует как конгломерат предприятий, который берет на себя транспортировку, коммерциализацию и производство с ранних этапов", – пояснил собеседник агентства.
Он также отметил работу исследовательских центров, которые работают над выведением более устойчивых к климату сортов табака.
Кубинские сигары считаются одним из наиболее известных экспортных товаров острова. Основным регионом выращивания табака премиального качества остается провинция Пинар-дель-Рио на западе страны.
Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 16.05.2026
Россия продолжит оказывать Кубе поддержку, заявил Рябков
16 мая, 11:07
 
В миреКубаСШАЕвропа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала