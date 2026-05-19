В Москве покажут шоу-посвящение Элтону Джону

МОСКВА, 19 мая - пресс-служба оркестра "Русская филармония". Премьера мирового шоу-посвящения Элтону Джону состоится в Московском международном доме музыки 5 июня. Это будет полноценное театральное представление, воссоздающее атмосферу живых выступлений музыканта.

В образе культового артиста на сцену выйдет австралийский вокалист и пианист Си Джей Марвин. Он впервые приезжает в Россию, чтобы представить свое шоу.

В программе прозвучат баллады, созданные Элтоном Джоном. Компанию Марвину составит симфонический оркестр "Русская филармония", который является организатором этого шоу.