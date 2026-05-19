В МЧС назвали скорость ветра, при которой нельзя жарить шашлыки

Краткий пересказ от РИА ИИ Приготовление шашлыков на мангалах или в жаровнях на садовых и огородных земельных участках запрещается при скорости ветра, превышающей десять метров в секунду.

Противопожарное расстояние от очага горения до зданий и других построек на дачном участке должно составлять не менее пяти метров, а зона очистки вокруг мангала от горючих материалов — до двух метров.

Использование открытого огня также запрещено на торфяных почвах, при введении особого противопожарного режима и при неблагоприятных погодных условиях, связанных с сильными порывами ветра.

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Приготовление шашлыков на мангалах или в жаровнях на садовых и огородных земельных участках запрещается правилами противопожарного режима в случае, если скорость ветра превышает десять метров в секунду, рассказали РИА Новости в пресс-службе главного управления МЧС России по Московской области.

"Использование открытого огня запрещается при скорости ветра, превышающей десять метров в секунду", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что противопожарное расстояние от очага горения до зданий, сооружений и других построек на дачном участке должно составлять не менее пяти метров, а зона очистки вокруг мангала от горючих материалов - до двух метров.

Представитель ведомства отметил, что использование открытого огня также запрещено на торфяных почвах, при введении на соответствующей территории особого противопожарного режима, поступившей информации о приближающихся неблагоприятных или опасных погодных условий, связанных с сильными порывами ветра.

Кроме того, нельзя разводить огонь под кронами хвойных деревьев и в емкостях, стенки которых имеют сквозные прогары или механические повреждения, через которые горючие материалы могут попасть за пределы очага горения.