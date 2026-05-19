Травмированный гроссмейстер Фирузджа, лежа в постели, сыграл вничью

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Получивший травму лодыжки французский гроссмейстер Алиреза Фирузджа, лежа в постели, сыграл вничью с претендентом на мировую шахматную корону Жавохиром Синдаровым из Узбекистана в пятом туре турнира в Румынии.

Ранее Фирузджа получил травму, причины которой не раскрываются, во время второго этапа Grand Chess Tour в Румынии. Француз избежал перелома. Шахматист после консультаций с командой и разрешения организаторов продолжил участие в турнире в номере отеля. Ситуация была обговорена с соперниками.

В понедельник в матче пятого тура Фирузджа белыми фигурами сыграл вничью с Синдаровым. Встреча завершилась на 58-м ходу. По словам француза, он сделал МРТ перед встречей.

"Врач сказал, что если условия будут подходящими, я буду лежать на кровати и моя нога все время будет находиться в приподнятом положении, то я смогу играть. Тогда вопрос был в том, смогут ли организаторы все это устроить и согласятся ли игроки. Так и произошло, так что мне нужно было принять решение. Я подумал: ладно, у нас осталось еще шесть партий, и было бы очень неприятно просто уехать домой сейчас и не сыграть их", - цитирует Фирузджа Endgame AI.