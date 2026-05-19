Травмированный гроссмейстер Фирузджа, лежа в постели, сыграл вничью - РИА Новости Спорт, 19.05.2026
07:55 19.05.2026 (обновлено: 08:16 19.05.2026)
Травмированный гроссмейстер Фирузджа, лежа в постели, сыграл вничью

Травмированный гроссмейстер Фирузджа, лежа в постели, сыграл вничью с Синдаровым

© Фото : Зарубежные соцсетиАлиреза Фирузджа, лежа в постели, проводит матч с претендентом на мировую шахматную корону Жавохиром Синдаровым из Узбекистана
Алиреза Фирузджа, лежа в постели, проводит матч с претендентом на мировую шахматную корону Жавохиром Синдаровым из Узбекистана - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Французский гроссмейстер Алиреза Фирузджа получил травму лодыжки во время второго этапа Grand Chess Tour в Румынии.
  • Фирузджа, лежа в постели, сыграл вничью с Жавохиром Синдаровым из Узбекистана в пятом туре турнира.
  • Игра прошла в необычных условиях: Фирузджа принял участие в матче, держа ногу в приподнятом положении, и матч завершился на 58-м ходу.
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Получивший травму лодыжки французский гроссмейстер Алиреза Фирузджа, лежа в постели, сыграл вничью с претендентом на мировую шахматную корону Жавохиром Синдаровым из Узбекистана в пятом туре турнира в Румынии.
Ранее Фирузджа получил травму, причины которой не раскрываются, во время второго этапа Grand Chess Tour в Румынии. Француз избежал перелома. Шахматист после консультаций с командой и разрешения организаторов продолжил участие в турнире в номере отеля. Ситуация была обговорена с соперниками.
В понедельник в матче пятого тура Фирузджа белыми фигурами сыграл вничью с Синдаровым. Встреча завершилась на 58-м ходу. По словам француза, он сделал МРТ перед встречей.
"Врач сказал, что если условия будут подходящими, я буду лежать на кровати и моя нога все время будет находиться в приподнятом положении, то я смогу играть. Тогда вопрос был в том, смогут ли организаторы все это устроить и согласятся ли игроки. Так и произошло, так что мне нужно было принять решение. Я подумал: ладно, у нас осталось еще шесть партий, и было бы очень неприятно просто уехать домой сейчас и не сыграть их", - цитирует Фирузджа Endgame AI.
Синдаров отметил, что гроссмейстеры в необычных условиях показали интересную партию. "Когда я в первый раз его увидел, то подумал, что это выглядит забавно, но ладно, в жизни всякое случается и нужно быть готовым сыграть в подобных условиях. Я не выходил за пределы комнаты, потому что так было бы честнее. Я старался полностью сосредоточиться на своей игре. Думаю, я не сыграл плохо. Мы провели хорошую партию и показали интересную борьбу. Я был очень близок к победе, но в любом случае, было интересно. Надеюсь, в ближайшие дни с ним все будет в порядке", - сказал шахматист из Узбекистана.
