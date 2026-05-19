Умная селекция: как господдержка помогает создавать новые сорта

Посевная в России идет полным ходом, в нее включились более 50 регионов. Однако урожай зависит не только от аграриев и погоды. Селекция, генетика и высокие технологии – вот то, что глобально влияет на результат. Государство активно поддерживает российских ученых в разработке и внедрении новых перспективных сортов и гибридов сельхозкультур. По национальному проекту "Продовольственная безопасность" научные организации получают материально-техническое оснащение, а в стране создается сеть агробиотехнопарков – площадок для проведения исследований в области селекции и внедрения передовых решений в реальное производство. О мерах господдержки и достижениях отечественных селекционеров – в материале специального корреспондента РИА Новости Карины Ивашко.

Аграрии во всеоружии

По данным Минсельхоза РФ, общая посевная площадь в этом году вырастет до 83 миллионов гектаров. Из них две трети – порядка 56 миллионов – отведено под яровые культуры, озимыми занято около 20 миллионов гектаров. Причем львиная доля – 97% – перезимовали успешно.

"Аграрии обеспечены всем необходимым для успешного проведения посевной, включая семена, удобрения, технику, ГСМ (горюче-смазочные материалы – прим. ред.) и другие ресурсы. Мы со своей стороны в постоянном режиме следим за ситуацией в регионах, в том числе в рамках окружных и федеральных штабов, которые проводим еженедельно", – отметила на заседании правительства РФ министр сельского хозяйства Оксана Лут.

На субсидирование льготных краткосрочных кредитов в этом году предусмотрено 26,5 миллиарда рублей, в том числе около 17,5 миллиардов – на сезонные работы, что полностью закрывает потребности. От климатических рисков земледельцев защищает агрострахование с господдержкой: в 2026 году на эти цели выделено 4 миллиарда рублей.

Какое семя – такое и племя

В России продолжают увеличивать долю семян отечественной селекции. Уже сейчас уровень обеспеченности аграриев российскими семенами достигает 70%. Планируется, что к 2030 году за счет мер господдержки он вырастет до 75%.

Как рассказали РИА Новости в компании "Щёлково Агрохим", в этом году внесены в Госреестр селекционных достижений РФ новые сорта озимой пшеницы с названиями "Изумруд", "Сократ" и "Интеза". И они уже доказали свою высокую продуктивность на полях.

У каждого сорта – своя "специализация". Так, низкорослый "Изумруд" адаптирован к засухе и идеален для посева в Центрально-Черноземном, Средневолжском экономическом регионе и на Урале. "Интеза" устойчив еще и к морозу, и к полеганию, поэтому подходит для выращивания в Центральном и Северо-Кавказском регионах. В прошлом году в реестр вошли и другие сорта, созданные специалистами "Щёлково Агрохим" – "Система" и "Ермоловка". Последний дважды попал в Книгу рекордов России: он дал максимальную урожайность – 165,7 центнера с гектара

Компания много занимается импортозамещением. При создании новых сортов и гибридов пшеницы ученые в том числе используют ускоренную селекцию – спидбридинг. Это позволяет сократить время на получение основы нового сорта с пяти лет до года.

"Приведу пример: в 2024 году мы скрестили сорта озимой пшеницы, потом в течение года гибриды пропустили через систему “спидбридинг”, отбирая образцы с необходимым сочетанием генов, и уже этой осенью посеяли. Такая же работа ведется по сое", – пояснил директор департамента селекции и семеноводства сельхозкультур "Щёлково Агрохим" Александр Прянишников.

"Программирование" для подсолнечника

Также особое внимание российские селекционеры уделяют подсолнечнику. Это главная масличная культура страны, востребованная не только на внутреннем, но и на внешнем рынке. Современные технологии позволяют закалять растение и даже "программировать" качества будущей продукции.

Так, Всероссийский НИИ масличных культур имени Пустовойта в Краснодаре (ВНИИМК) работает в том числе над повышением технологичности и адаптивности сортов и гибридов подсолнечника.

"Селекционные разработки института – это прямой ответ на запрос пищевой промышленности. Создаваемые сорта и гибриды – источник сырья с заданными свойствами для конкретных технологических процессов. Использование масла новых сортов и гибридов подсолнечника позволяет повысить качество готовой продукции", – рассказала РИА Новости ведущий научный сотрудник института Татьяна Перетягина.

По ее словам, в прошлом году ученые ВНИИМК передали на испытания 20 сортов, гибридов и линий масличных культур.

Ускоренная селекция

На базе Тимирязевской академии открыли геномный центр. Главная его задача – ускорить создание новых высокоурожайных сортов и гибридов до двух-трех лет. В работе задействованы десятки ученых из разных регионов страны – от Белгородской области до Башкирии и Дальнего Востока.

Здесь работают с самыми важными для страны культурами. Это пшеница, подсолнечник, сахарная свекла, соя, рапс, ячмень, горох и картофель.

"Тимирязевский геномный центр – это огромный шаг вперед для всей аграрной науки России. Мы объединили лучшие умы и возможности, чтобы создать инструмент, который позволит селекционерам работать гораздо быстрее и точнее, выводя более урожайные и устойчивые к болезням сорта растений. Первые предсказательные модели, которые по анализу ДНК смогут рассказать, каким будет будущее растение, мы планируем представить уже в 2027 году", – рассказал РИА Новости руководитель центра Сократ Монахос.

К 2030 году в центре планируется разработать свыше 60 технологий предиктивной селекции и наборов тест-систем ДНК. То есть с помощью цифровых технологий, ИИ и анализа больших объемов данных происходит прогнозирование свойств растений и отбор наиболее перспективных.