В Пентагоне возложили на Зеленского вину за отсутствие сделки по Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ Генеральный инспектор Пентагона объяснил, что договоренность по украинскому урегулированию еще не достигнута, потому что Владимир Зеленский не идет на уступки в вопросе территорий.

В докладе аудитора военного ведомства для конгресса говорится, что переговоры оставались в тупике из-за территориальных споров и вопросов гарантий безопасности.

ВАШИНГТОН, 19 мая — РИА Новости. Генеральный инспектор Пентагона объяснил американским законодателям, что договоренность по украинскому урегулированию еще не достигнута, потому что Владимир Зеленский не идет на уступки в вопросе территорий.

« "Зеленский продолжал неизменно подчеркивать, что Украина не уступит России территории", — говорится в докладе аудитора военного ведомства для конгресса.

Контакты на высоком уровне не привели к заключению мирного соглашения, констатировали в Пентагоне, пояснив, что переговоры зашли в тупик из-за территориальных споров и вопросов гарантий безопасности.

В докладе военного ведомства также говорится, что количество призывников на Украине сокращается, а подготовка боевиков ВСУ оставляет желать лучшего, что является важными преимуществами России. Как отметили в Пентагоне, украинская армия столкнулась с "деградацией возможностей" из-за критической нехватки боеприпасов и беспилотников.

Россия, признали американском военном ведомстве, сохраняет стратегическое и оперативное превосходство над ВСУ.

Генеральный инспектор отметил, что конгресс США с апреля 2024 года не принимал пакетов дополнительного финансирования для поддержки Украины, переложив основную материальную нагрузку на европейских союзников.