Краткий пересказ от РИА ИИ
ВАШИНГТОН, 19 мая — РИА Новости. Генеральный инспектор Пентагона объяснил американским законодателям, что договоренность по украинскому урегулированию еще не достигнута, потому что Владимир Зеленский не идет на уступки в вопросе территорий.
Контакты на высоком уровне не привели к заключению мирного соглашения, констатировали в Пентагоне, пояснив, что переговоры зашли в тупик из-за территориальных споров и вопросов гарантий безопасности.
В докладе военного ведомства также говорится, что количество призывников на Украине сокращается, а подготовка боевиков ВСУ оставляет желать лучшего, что является важными преимуществами России. Как отметили в Пентагоне, украинская армия столкнулась с "деградацией возможностей" из-за критической нехватки боеприпасов и беспилотников.
Россия, признали американском военном ведомстве, сохраняет стратегическое и оперативное превосходство над ВСУ.
Генеральный инспектор отметил, что конгресс США с апреля 2024 года не принимал пакетов дополнительного финансирования для поддержки Украины, переложив основную материальную нагрузку на европейских союзников.
Представитель Кремля Дмитрий Песков пояснял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться. Он предупреждал, что пространство для свободы принятия решений у Украины сокращается по мере наступательных действий армии России, а продолжение конфликта стало для Киева бессмысленным и опасным.