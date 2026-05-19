В Пентагоне возложили на Зеленского вину за отсутствие сделки по Украине
02:01 19.05.2026 (обновлено: 03:56 19.05.2026)
В Пентагоне возложили на Зеленского вину за отсутствие сделки по Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Генеральный инспектор Пентагона объяснил, что договоренность по украинскому урегулированию еще не достигнута, потому что Владимир Зеленский не идет на уступки в вопросе территорий.
  • В докладе аудитора военного ведомства для конгресса говорится, что переговоры оставались в тупике из-за территориальных споров и вопросов гарантий безопасности.
ВАШИНГТОН, 19 мая — РИА Новости. Генеральный инспектор Пентагона объяснил американским законодателям, что договоренность по украинскому урегулированию еще не достигнута, потому что Владимир Зеленский не идет на уступки в вопросе территорий.
"Зеленский продолжал неизменно подчеркивать, что Украина не уступит России территории", — говорится в докладе аудитора военного ведомства для конгресса.

Контакты на высоком уровне не привели к заключению мирного соглашения, констатировали в Пентагоне, пояснив, что переговоры зашли в тупик из-за территориальных споров и вопросов гарантий безопасности.
В докладе военного ведомства также говорится, что количество призывников на Украине сокращается, а подготовка боевиков ВСУ оставляет желать лучшего, что является важными преимуществами России. Как отметили в Пентагоне, украинская армия столкнулась с "деградацией возможностей" из-за критической нехватки боеприпасов и беспилотников.
Россия, признали американском военном ведомстве, сохраняет стратегическое и оперативное превосходство над ВСУ.
Генеральный инспектор отметил, что конгресс США с апреля 2024 года не принимал пакетов дополнительного финансирования для поддержки Украины, переложив основную материальную нагрузку на европейских союзников.
Представитель Кремля Дмитрий Песков пояснял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться. Он предупреждал, что пространство для свободы принятия решений у Украины сокращается по мере наступательных действий армии России, а продолжение конфликта стало для Киева бессмысленным и опасным.
В миреРоссияУкраинаДонбассВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковМинистерство обороны СШАВооруженные силы Украины
 
 
