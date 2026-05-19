Трамп утверждает, что США и Иран близки к сделке

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп утверждает, что сделка с Ираном близка.
- По словам Трампа, в близость заключения сделки верят и ближневосточные страны.
ВАШИНГТОН, 19 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что сделка с Ираном близка.
"У нас были периоды, когда мы думали, что близки к сделке, но этого не получалось. Сейчас немножко по-другому", - сказал Трамп журналистам.
По словам Трампа, в близость заключения сделки верят и ближневосточные страны, которые просили его отложить атаки на Иран.
Американский лидер сообщил об идущих масштабных переговорах с Тегераном.