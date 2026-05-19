Рейтинг@Mail.ru
Силовики рассказали, как Киев борется с нехваткой людей на передовой - РИА Новости, 19.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:47 19.05.2026
Силовики рассказали, как Киев борется с нехваткой людей на передовой

РИА Новости: Киев борется с нехваткой людей на передовой с помощью СБУ

CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины / Николай Лазаренко / Украинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины / Николай Лазаренко /
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Служба безопасности Украины получила команду провести показательные задержания командиров воинских частей ВСУ.
  • Командиры удерживали личный состав в тылу за деньги.
  • Задержания прошли в Хмельницкой, Житомирской и Черниговской областях.
ЛУГАНСК, 19 мая - РИА Новости. Служба безопасности Украины, чтобы хоть как-то решить проблему нехватки личного состава на передовой, получила команду провести показательные задержания командиров воинских частей ВСУ, которые держали личный состав в тылу за деньги, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"На фоне острой нехватки личного состава контрразведка СБУ получила команду провести демонстративные задержания командиров воинских частей, удерживающих часть личного состава в тыловых районах. За последние несколько дней задержания прошли в Хмельницкой, Житомирской и Черниговской областях", - рассказали силовики.
Собеседник агентства уточнил, что украинские военнослужащие должны были платить командованию в среднем по 5 тысяч долларов, чтобы находиться в тыловом районе.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаХмельницкий (город)Вооруженные силы УкраиныСлужба безопасности Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала