Силовики рассказали, как Киев борется с нехваткой людей на передовой

ЛУГАНСК, 19 мая - РИА Новости. Служба безопасности Украины, чтобы хоть как-то решить проблему нехватки личного состава на передовой, получила команду провести показательные задержания командиров воинских частей ВСУ, которые держали личный состав в тылу за деньги, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"На фоне острой нехватки личного состава контрразведка СБУ получила команду провести демонстративные задержания командиров воинских частей, удерживающих часть личного состава в тыловых районах. За последние несколько дней задержания прошли в Хмельницкой, Житомирской и Черниговской областях", - рассказали силовики.
Собеседник агентства уточнил, что украинские военнослужащие должны были платить командованию в среднем по 5 тысяч долларов, чтобы находиться в тыловом районе.
22 июня 2022, 17:18