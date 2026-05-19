Силовики рассказали, как Киев борется с нехваткой людей на передовой

ЛУГАНСК, 19 мая - РИА Новости. Служба безопасности Украины, чтобы хоть как-то решить проблему нехватки личного состава на передовой, получила команду провести показательные задержания командиров воинских частей ВСУ, которые держали личный состав в тылу за деньги, сообщили РИА Новости в силовых структурах.