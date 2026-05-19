"Саутгемптон" исключили из плей-офф за выход в АПЛ из-за шпионажа

Краткий пересказ от РИА ИИ
- «Саутгемптон» исключен из плей-офф Чемпионшипа за выход в Английскую премьер-лигу из-за нарушений регламента, связанных с несанкционированной съемкой тренировок соперников.
- Клуб наказан снятием четырех очков в турнирной таблице Чемпионшипа сезона 2026/27 и получил выговор по всем предъявленным обвинениям.
- В финале плей-офф соперником «Саутгемптона» должен был стать «Халл Сити», но «Саутгемптон» заменен на «Мидлсбро», однако у «Саутгемптона» есть возможность подать апелляцию.
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. "Саутгемптон" исключен из плей-офф Чемпионшипа за выход в Английскую премьер-лигу (АПЛ) из-за нарушений регламента Английской футбольной лиги (EFL), связанных с несанкционированной съемкой тренировок соперников, сообщается на сайте организации.
Независимая дисциплинарная комиссия также наказала клуб снятием четырех очков в турнирной таблице Чемпионшипа сезона-2026/27 и вынесла выговор по всем предъявленным обвинениям.
Ранее "Мидлсбро", уступивший "Саутгемптону" (0:0, 1:2) по сумме двух встреч в полуфинале плей-офф, направил жалобу в EFL с обвинениями в шпионаже и съемке тренировочного процесса, после чего организация начала расследование инцидента. Подчеркивается, что в "Саутгемптоне" признали нарушения, которые также были выявлены перед матчами Чемпионшипа против клубов "Оксфорд Юнайтед" в декабре 2025 года и "Ипсвич Таун" в апреле 2026 года.
В финале плей-офф соперником "Саутгемптона" должен был стать "Халл Сити". В матче, который состоится 23 мая, "святых" заменит "Мидлсбро". При этом у "Саутгемптона" есть возможность подать апелляцию.