"Саутгемптон" исключили из плей-офф за выход в АПЛ из-за шпионажа

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. "Саутгемптон" исключен из плей-офф Чемпионшипа за выход в Английскую премьер-лигу (АПЛ) из-за нарушений регламента Английской футбольной лиги (EFL), связанных с несанкционированной съемкой тренировок соперников, сообщается на сайте организации.