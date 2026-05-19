ЕС снял санкции с Минобороны, МВД и спецслужб Сирии
21:09 19.05.2026 (обновлено: 21:32 19.05.2026)
ЕС снял санкции с Минобороны, МВД и спецслужб Сирии

Краткий пересказ от РИА ИИ
БРЮССЕЛЬ, 19 мая - РИА Новости. Европейский союз снял санкции с ряда ключевых силовых ведомств Сирии, среди которых минобороны, МВД и несколько спецслужб республики, следует из документа, опубликованного в официальном журнале ЕС.
"Удалены следующие позиции: управление политической безопасности; главное разведывательное управление; управление военной разведки; разведывательное управление ВВС; министерство обороны; министерство внутренних дел; Высший институт прикладных наук и технологий", - говорится в документе.

Вместе с тем ЕС продлил действие остальных ограничений в отношении Сирии на год.
"На основании пересмотра Решения 2013/255/CFSP предусмотренные в нем ограничительные меры должны быть продлены до 1 июня 2027 года", - сказано в документе.
