ЕС снял санкции с Минобороны, МВД и спецслужб Сирии

БРЮССЕЛЬ, 19 мая - РИА Новости. Европейский союз снял санкции с ряда ключевых силовых ведомств Сирии, среди которых минобороны, МВД и несколько спецслужб республики, следует из документа, опубликованного в официальном журнале ЕС.

"Удалены следующие позиции: управление политической безопасности; главное разведывательное управление; управление военной разведки; разведывательное управление ВВС; министерство обороны; министерство внутренних дел; Высший институт прикладных наук и технологий", - говорится в документе .

"На основании пересмотра Решения 2013/255/CFSP предусмотренные в нем ограничительные меры должны быть продлены до 1 июня 2027 года", - сказано в документе.