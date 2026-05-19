Краткий пересказ от РИА ИИ
- США расширили антииранские санкции.
- Под ограничения попали 28 организаций, 19 танкеров и четыре физических лица.
ВАШИНГТОН, 19 мая - РИА Новости. США во вторник расширили антииранские санкции, введя ограничения против 28 организаций, 19 танкеров и четырех физических лиц, следует из опубликованного перечня американского минфина.
В расширенные санкционные списки внесены 28 организаций, в том числе, из самого Ирана, а также ОАЭ, Панамы, Маршалловых островов, Гонконга.
В отношении танкеров санкции распространяются на суда под различными флагами и юрисдикциями.
Среди физических лиц под антииранские санкции попали граждане Турции и Ирана.