Рейтинг@Mail.ru
Президент Кубы назвал преступными санкции США против поставщиков нефти - РИА Новости, 19.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:51 19.05.2026
Президент Кубы назвал преступными санкции США против поставщиков нефти

Глава Кубы Диас-Канель назвал преступными санкции США против поставщиков нефти

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкМигель Диас-Канель
Мигель Диас-Канель - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Мигель Диас-Канель. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Кубы Мигель Диас-Канель назвал преступным указ США о преследовании стран и компаний, желающих поставлять топливо на Кубу.
  • Диас-Канель заявил, что коллективное наказание кубинского народа является актом геноцида.
МЕХИКО, 19 мая - РИА Новости. Президент Кубы Мигель Диас-Канель назвал "аморальным, незаконным и преступным" указ властей США, предусматривающий преследование стран и компаний, желающих поставлять топливо на Кубу.
"Аморален, незаконен и преступен исполнительный указ, который преследует и угрожает третьим сторонам, желающим продавать топливо Кубе", - написал Диас-Канель в своем Telegram-канале.
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
Politico утверждает, что США готовят военный сценарий против Кубы
Вчера, 01:24
По словам кубинского лидера, речь идет об экстерриториальном ужесточении американской блокады "на невиданном уровне", когда санкциям подвергаются компании, желающие инвестировать в Кубу или поставлять стране базовые товары, включая продукты питания, медикаменты и средства гигиены.
Диас-Канель заявил, что коллективное наказание, которому подвергается кубинский народ, является "актом геноцида", который должен быть осужден международными организациями, а его инициаторы - привлечены к ответственности.
Соединенные Штаты в понедельник ввели санкции против Управления по разведке Кубы, а также расширили ограничения против МВД и национальной полиции острова. Минфин США также расширил санкционные основания в отношении кубинского МВД и национальной полиции.
В мае президент США Дональд Трамп подписал указ, предписывающий вводить ограничения против любых иностранных финансовых организаций за проведение транзакций в интересах лиц и компаний на Кубе, находящихся под блокирующими санкциями США.
В январе Трамп подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с якобы имеющейся кубинской угрозой нацбезопасности США. Правительство Кубы заявило, что с помощью энергетической блокады Соединенные Штаты стремятся задушить экономику Кубы и сделать условия жизни ее населения невыносимыми.
Гавана, Куба - РИА Новости, 1920, 17.05.2026
Куба заявила, что будет защищаться в случае нападения
17 мая, 19:06
 
В миреКубаСШАМигель Диас-КанельДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала