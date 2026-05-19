Президент Кубы назвал преступными санкции США против поставщиков нефти

МЕХИКО, 19 мая - РИА Новости. Президент Кубы Мигель Диас-Канель назвал "аморальным, незаконным и преступным" указ властей США, предусматривающий преследование стран и компаний, желающих поставлять топливо на Кубу.
"Аморален, незаконен и преступен исполнительный указ, который преследует и угрожает третьим сторонам, желающим продавать топливо Кубе", - написал Диас-Канель в своем Telegram-канале.
По словам кубинского лидера, речь идет об экстерриториальном ужесточении американской блокады "на невиданном уровне", когда санкциям подвергаются компании, желающие инвестировать в Кубу или поставлять стране базовые товары, включая продукты питания, медикаменты и средства гигиены.
Диас-Канель заявил, что коллективное наказание, которому подвергается кубинский народ, является "актом геноцида", который должен быть осужден международными организациями, а его инициаторы - привлечены к ответственности.
Соединенные Штаты в понедельник ввели санкции против Управления по разведке Кубы, а также расширили ограничения против МВД и национальной полиции острова. Минфин США также расширил санкционные основания в отношении кубинского МВД и национальной полиции.
В мае президент США Дональд Трамп подписал указ, предписывающий вводить ограничения против любых иностранных финансовых организаций за проведение транзакций в интересах лиц и компаний на Кубе, находящихся под блокирующими санкциями США.
В январе Трамп подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с якобы имеющейся кубинской угрозой нацбезопасности США. Правительство Кубы заявило, что с помощью энергетической блокады Соединенные Штаты стремятся задушить экономику Кубы и сделать условия жизни ее населения невыносимыми.