Президент Кубы назвал преступными санкции США против поставщиков нефти

МЕХИКО, 19 мая - РИА Новости. Президент Кубы Мигель Диас-Канель назвал "аморальным, незаконным и преступным" указ властей США, предусматривающий преследование стран и компаний, желающих поставлять топливо на Кубу.

"Аморален, незаконен и преступен исполнительный указ, который преследует и угрожает третьим сторонам, желающим продавать топливо Кубе", - написал Диас-Канель в своем Telegram-канале

По словам кубинского лидера, речь идет об экстерриториальном ужесточении американской блокады "на невиданном уровне", когда санкциям подвергаются компании, желающие инвестировать в Кубу или поставлять стране базовые товары, включая продукты питания, медикаменты и средства гигиены.

Диас-Канель заявил, что коллективное наказание, которому подвергается кубинский народ, является "актом геноцида", который должен быть осужден международными организациями, а его инициаторы - привлечены к ответственности.

Соединенные Штаты в понедельник ввели санкции против Управления по разведке Кубы, а также расширили ограничения против МВД и национальной полиции острова. Минфин США также расширил санкционные основания в отношении кубинского МВД и национальной полиции.

В мае президент США Дональд Трамп подписал указ, предписывающий вводить ограничения против любых иностранных финансовых организаций за проведение транзакций в интересах лиц и компаний на Кубе, находящихся под блокирующими санкциями США.