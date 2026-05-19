03:45 19.05.2026
В МИД прокомментировали ввод 20-го пакета санкций ЕС

Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Москва рассматривает недавний 20-й пакет санкций Евросоюза как очередной из пакетов.
  • Директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский заявил, что санкции не работают и не оказывают ожидаемого давления на Россию.
  • Евросоюз 23 апреля объявил о новом, 20-м пакете санкций против России, расширив ограничения в энергетическом секторе.
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Москва рассматривает недавние санкции Евросоюза как очередной из пакетов, толку от них все равно нет, заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.
"Толку от санкций все равно никакого нет, потому что их цель - осложнить жизнь Российской Федерации, надавить экономически, чтобы Россия изменила свою позицию, но это не работает. Поэтому 20-й пакет санкций мы рассматриваем как один из пакетов, очередной", - сказал он в интервью агентству.
Евросоюз 23 апреля объявил о новом, 20-м пакете санкций против России, расширив ограничения в энергетическом секторе, включая добычу, переработку и транспортировку нефти, а также уже анонсировал работу над 21-м пакетом антироссийских санкций.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать.
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
