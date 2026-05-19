В МИД прокомментировали ввод 20-го пакета санкций ЕС

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Москва рассматривает недавние санкции Евросоюза как очередной из пакетов, толку от них все равно нет, заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

"Толку от санкций все равно никакого нет, потому что их цель - осложнить жизнь Российской Федерации, надавить экономически, чтобы Россия изменила свою позицию, но это не работает. Поэтому 20-й пакет санкций мы рассматриваем как один из пакетов, очередной", - сказал он в интервью агентству.

Евросоюз 23 апреля объявил о новом, 20-м пакете санкций против России, расширив ограничения в энергетическом секторе, включая добычу, переработку и транспортировку нефти, а также уже анонсировал работу над 21-м пакетом антироссийских санкций.