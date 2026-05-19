20:51 19.05.2026
В "Ростехе" рассказали о первом полете новой версии Су-57

Первый полет двухместного Су-57 прошел штатно под управлением летчика Богдана

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Двухместная версию истребителя пятого поколения Су-57 осуществила свой первый полет.
  • Полет пилотировал летчик-испытатель Сергей Богдан, он прошел штатно.
  • Новая машина получила обозначение Су-57Д, и специалисты приступили к летным испытаниям.
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Двухместную версию истребителя пятого поколения Су-57 во время его первого полета пилотировал летчик-испытатель Сергей Богдан, вылет прошел штатно, сообщили в пресс-службе "Ростеха".
Ранее первый вице-премьер РФ Денис Мантуров сообщил о первом полете новой версии самолета.
"Машину поднял в небо шеф-пилот "ОКБ Сухого", Герой России, летчик-испытатель Сергей Богдан. Вылет прошел штатно в соответствии с условиями полетного задания", - говорится в сообщении.
Как отметили в госкорпорации, таким образом специалисты Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в "Ростех") приступили к летным испытаниям двухместной версии многофункционального истребителя. Новая машина получила обозначение Су-57Д.
БезопасностьРоссияДенис МантуровРостехОКБ СухогоОбъединенная авиастроительная корпорация (ОАК)Су-57
 
 
