В "Ростехе" рассказали о первом полете новой версии Су-57

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Двухместную версию истребителя пятого поколения Су-57 во время его первого полета пилотировал летчик-испытатель Сергей Богдан, вылет прошел штатно, сообщили в пресс-службе "Ростеха".
Ранее первый вице-премьер РФ Денис Мантуров сообщил о первом полете новой версии самолета.
"Машину поднял в небо шеф-пилот "ОКБ Сухого", Герой России, летчик-испытатель Сергей Богдан. Вылет прошел штатно в соответствии с условиями полетного задания", - говорится в сообщении.
Как отметили в госкорпорации, таким образом специалисты Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в "Ростех") приступили к летным испытаниям двухместной версии многофункционального истребителя. Новая машина получила обозначение Су-57Д.