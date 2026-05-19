Рейтинг@Mail.ru
Двухместную версию Су-57 ждет успех на зарубежных рынках, заявила ОАК - РИА Новости, 19.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:45 19.05.2026 (обновлено: 20:59 19.05.2026)
Двухместную версию Су-57 ждет успех на зарубежных рынках, заявила ОАК

ОАК: двухместную версию Су-57 ждет успех на зарубежных рынках

CC BY-SA 3.0 / Alex Beltyukov / Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57
Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
CC BY-SA 3.0 / Alex Beltyukov /
Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Двухместная версия Су-57 будет способствовать его успеху на зарубежных рынках, уверен генеральный директор ОАК Вадим Бадеха.
  • Состоялся первый полет прототипа двухместного истребителя Су-57.
  • Су-57 способен поражать воздушные, наземные и морские цели и может применяться круглосуточно в различных условиях.
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Двухместная версия российского многофункционального истребителя пятого поколения Су-57 будет значительно способствовать его успеху на зарубежных рынках, уверен генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в госкорпорацию "Ростех") Вадим Бадеха.
Состоялся первый полет прототипа двухместного истребителя Су-57, сообщил "Ростех".
"Мы продолжаем работу над совершенствованием и расширением функционала нашего самого передового авиационного комплекса пятого поколения. Уверен, что двухместная версия самолета будет значительно способствовать его успеху на зарубежных рынках", - сказал Бадеха, слова которого приведены в сообщении.
Многофункциональный комплекс фронтовой авиации Су-57 создан для решения широкого спектра боевых задач. Он способен поражать воздушные, наземные и морские цели. Самолет может применяться круглосуточно, в том числе в сложных метеоусловиях и в сложной помеховой обстановке. Малая заметность позволяет ему уничтожать цели даже в условиях противодействия современных систем ПВО.
Истребитель Су-57 с двигателем пятого поколения - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
Двухместный Су-57 будет обладать возможностями самолета боевого управления
Вчера, 20:34
 
Вадим БадехаРостехОбъединенная авиастроительная корпорация (ОАК)Су-57В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала