Двухместную версию Су-57 ждет успех на зарубежных рынках, заявила ОАК

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Двухместная версия российского многофункционального истребителя пятого поколения Су-57 будет значительно способствовать его успеху на зарубежных рынках, уверен генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в госкорпорацию "Ростех") Вадим Бадеха.

Многофункциональный комплекс фронтовой авиации Су-57 создан для решения широкого спектра боевых задач. Он способен поражать воздушные, наземные и морские цели. Самолет может применяться круглосуточно, в том числе в сложных метеоусловиях и в сложной помеховой обстановке. Малая заметность позволяет ему уничтожать цели даже в условиях противодействия современных систем ПВО.