Двухместную версию Су-57 ждет успех на зарубежных рынках, заявила ОАК

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Двухместная версия Су-57 будет способствовать его успеху на зарубежных рынках, уверен генеральный директор ОАК Вадим Бадеха.
- Состоялся первый полет прототипа двухместного истребителя Су-57.
- Су-57 способен поражать воздушные, наземные и морские цели и может применяться круглосуточно в различных условиях.
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Двухместная версия российского многофункционального истребителя пятого поколения Су-57 будет значительно способствовать его успеху на зарубежных рынках, уверен генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в госкорпорацию "Ростех") Вадим Бадеха.
"Мы продолжаем работу над совершенствованием и расширением функционала нашего самого передового авиационного комплекса пятого поколения. Уверен, что двухместная версия самолета будет значительно способствовать его успеху на зарубежных рынках", - сказал Бадеха, слова которого приведены в сообщении.
Многофункциональный комплекс фронтовой авиации Су-57 создан для решения широкого спектра боевых задач. Он способен поражать воздушные, наземные и морские цели. Самолет может применяться круглосуточно, в том числе в сложных метеоусловиях и в сложной помеховой обстановке. Малая заметность позволяет ему уничтожать цели даже в условиях противодействия современных систем ПВО.