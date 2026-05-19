Двухместный Су-57 будет обладать возможностями самолета боевого управления
20:34 19.05.2026 (обновлено: 20:55 19.05.2026)
© РИА Новости / Пресс-служба ОАК
Истребитель Су-57 с двигателем пятого поколения
Истребитель Су-57 с двигателем пятого поколения. Архивное фото
  • Двухместная версия истребителя пятого поколения Су-57 будет обладать возможностями самолета боевого управления.
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Двухместная версия истребителя пятого поколения Су-57 будет обладать возможностями самолета боевого управления, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
Он сообщил о первом полете прототипа двухместного Су-57.
"Этот самолет, инициативно разработанный нашими авиастроителями, помимо уникальных боевых характеристик будет также обладать функционалом учебно-боевого самолета и возможностями самолета боевого управления", - сказал Мантуров.
Как отметили в пресс-службе "Ростеха", российские авиастроители не только обеспечивают беспрецедентные объемы выпуска востребованных в войсках самолетов, но и непрерывно работают над развитием современных авиационных комплексов.
"Созданный специалистами "ОКБ Сухого" двухместный вариант Су-57 может быть задействован не только для обучения пилотов, но и для организации и управления боевыми действиями объединенной группы пилотируемой и беспилотной авиации с формированием единого информационно-управляющего пространства", - говорится в сообщении пресс-службы госкорпорации.
