Румынский истребитель сбил беспилотник в воздушном пространстве Эстонии
15:22 19.05.2026 (обновлено: 17:52 19.05.2026)
Румынский истребитель сбил беспилотник в воздушном пространстве Эстонии

© Фото : U.S. Air Force / Capt. Andrew Layton
Истребитель F-16 Fighting Falcon ВВС Румынии. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Истребитель F-16 ВВС Румынии сбил беспилотник в воздушном пространстве Эстонии.
  • Для уничтожения беспилотника была использована ракета класса "воздух — воздух".
  • Отряд "Карпатские гадюки", состоящий из шести истребителей F-16 Fighting Falcon, будет обеспечивать усиленное патрулирование воздушного пространства Балтийского региона до июля 2026 года.
КИШИНЕВ, 19 мая — РИА Новости. Румынский истребитель сбил дрон во время патрулирования воздушного пространства Эстонии, подтвердила пресс-служба Министерства обороны Румынии.
"Самолет F-16 ВВС Румынии, выполняющий задачи усиленного патрулирования воздушного пространства Балтийского региона в рамках обязательств Румынии по обеспечению коллективной безопасности НАТО, сбил беспилотник в воздушном пространстве Эстонии", — говорится на сайте ведомства.
Там уточнили, что два самолета из отряда "Карпатские гадюки" поднялись в воздух по команде Объединенного центра воздушных операций. Для уничтожения беспилотника применялась ракета класса "воздух — воздух".
Сегодня министр обороны Эстонии Ханно Певкур сообщил, что эстонская система ПВО впервые самостоятельно сбила над своей территорией дрон. Позже он уточнил, что это сделал румынский истребитель. Украина признала, что это был ее беспилотник, по этому поводу Певкур заявил, что Киеву не разрешали использовать эстонское воздушное пространство.
Отряд "Карпатские гадюки" состоит примерно из 100 военнослужащих и шести истребителей F-16 Fighting Falcon, дислоцируется в Литве, на авиабазе Шяуляй. Его задача — обеспечивать усиленное патрулирование воздушного пространства Балтийского региона до июля 2026-го.
С конца марта украинские дроны не раз залетали на территорию Латвии, Литвы и Эстонии. Москва сделала Прибалтийским странам специальное предупреждение из-за решения открыть небо для пролета беспилотников, атакующих Россию.
В Таллине отрицали, что давали такое разрешение, а позже потребовали от Киева исключить подобные инциденты в будущем. Аналогично поступила Финляндия, где также находили дроны недалеко от границы с Россией.
