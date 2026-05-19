"Ростов-Дон" увеличил отрыв от ЦСКА в финале женского чемпионата России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Гандболистки клуба «Ростов-Дон» одержали волевую победу над московским ЦСКА во втором матче финальной серии чемпионата России среди женских команд.
- Счет в серии до трех побед стал 2:0 в пользу «Ростов-Дон».
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Гандболистки клуба "Ростов-Дон" одержали волевую победу над московским ЦСКА во втором матче финальной серии чемпионата России среди женских команд.
Встреча, которая прошла во вторник в Москве, завершилась со счетом 27:26 (10:15) в пользу гостей.
Счет в серии до трех побед стал 2-0 в пользу ростовчанок. Третья игра пройдет 21 мая в Москве.
"Ростов-Дон" стал победителем предварительного этапа чемпионата России, ЦСКА занял второе место.