Рейтинг@Mail.ru
"Ростов-Дон" увеличил отрыв от ЦСКА в финале женского чемпионата России - РИА Новости Спорт, 19.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:56 19.05.2026
"Ростов-Дон" увеличил отрыв от ЦСКА в финале женского чемпионата России

"Ростов-Дон" увеличил отрыв от ЦСКА в финальной серии женского чемпионата России

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкГандбол. Кубок России. Женщины. Финал
Гандбол. Кубок России. Женщины. Финал - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Гандболистки клуба «Ростов-Дон» одержали волевую победу над московским ЦСКА во втором матче финальной серии чемпионата России среди женских команд.
  • Счет в серии до трех побед стал 2:0 в пользу «Ростов-Дон».
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Гандболистки клуба "Ростов-Дон" одержали волевую победу над московским ЦСКА во втором матче финальной серии чемпионата России среди женских команд.
Встреча, которая прошла во вторник в Москве, завершилась со счетом 27:26 (10:15) в пользу гостей.
Счет в серии до трех побед стал 2-0 в пользу ростовчанок. Третья игра пройдет 21 мая в Москве.
"Ростов-Дон" стал победителем предварительного этапа чемпионата России, ЦСКА занял второе место.
Гандбол - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
Мужская сборная России по гандболу сыграет на товарищеском турнире в Китае
28 апреля, 14:48
 
СпортГандбол
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    У. Гастон
    К. Хачанов
    636
    367
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Ак Барс
    4
    1
  • Баскетбол
    Завершен
    Зенит
    УНИКС
    81
    77
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Словения
    Словакия
    4
    5
  • Футбол
    Завершен
    Борнмут
    Манчестер Сити
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Челси
    Тоттенхэм
    2
    1
  • Теннис
    Завершен
    M. Lajal
    Р. Сафиуллин
    44
    66
  • Теннис
    Завершен
    Л. Стефанини
    А. Чараева
    67
    45
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала