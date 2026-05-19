Дюжев стал кандидатом в депутаты Госдумы от "Единой России" - РИА Новости, 20.05.2026
22:00 19.05.2026 (обновлено: 18:47 20.05.2026)
© РИА Новости / Алексей Майшев
Актер Дмитрий Дюжев
Актер Дмитрий Дюжев. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Дюжев стал кандидатом в депутаты Государственной думы от партии "Единая Россия".
  • Он озвучил инициативу по созданию творческих мастерских для реабилитации бойцов.
  • Дюжев также считает необходимым создать совет при каждом доме престарелых.
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Заслуженный артист России Дмитрий Дюжев, известный по ролям в "Бригаде" и "Жмурках", сообщил, что стал кандидатом в депутаты в Государственную думу РФ от партии "Единая Россия".
"Я актер, режиссер и сейчас депутат в кандидаты в Государственную думу по праймериз "Единой России". Для чего я иду на праймериз? Не для того, чтобы получить популярность, известность, а потому что за последние годы я увидел много такого, мимо чего пройти не могу", - сказал он в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.
Дюжев озвучил несколько инициатив, которые хочет продвигать и реализовывать как депутат. Так, он часто посещает зону проведения специальной военной операции, где дает концерты и играет спектакли для бойцов.
"Я практически обнимал каждого нашего защитника, я хотел передать от себя лично и от всей страны, как мы их любим, ими гордимся и ждем победы", - добавил он.
По его словам, в госпиталях он общался с военнослужащими, которые получили ранения и не знали, что им делать после окончания службы - и увидел в них интерес к творческим профессиям. Дюжев предложил инициативу по созданию творческих мастерских для реабилитации бойцов.
Кроме того, Дюжев напомнил, что помогает пожилым людям, которым, в первую очередь, не хватает человеческого общения, поэтому он считает необходимым создать совет при каждом доме престарелых.
"Я понял, что громкие фразы из телевизора не решают этих проблем, а тем более, таких насущных, как резкий рост цен на ЖКХ, медленный рост пенсий. Если вы хотите, чтобы в Госдуме появился человек, который не умеет врать и хочет говорить правду, приходите на праймериз "Единой России" и голосуйте по зову вашего сердца", - заключил Дюжев.
ПолитикаРоссияДмитрий ДюжевЕдиная РоссияГосдума РФ
 
 
