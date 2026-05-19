Дюжев стал кандидатом в депутаты Госдумы от "Единой России"

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Заслуженный артист России Дмитрий Дюжев, известный по ролям в "Бригаде" и "Жмурках", сообщил, что стал кандидатом в депутаты в Государственную думу РФ от партии "Единая Россия".

"Я актер, режиссер и сейчас депутат в кандидаты в Государственную думу по праймериз "Единой России". Для чего я иду на праймериз? Не для того, чтобы получить популярность, известность, а потому что за последние годы я увидел много такого, мимо чего пройти не могу", - сказал он в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Дюжев озвучил несколько инициатив, которые хочет продвигать и реализовывать как депутат. Так, он часто посещает зону проведения специальной военной операции, где дает концерты и играет спектакли для бойцов.

"Я практически обнимал каждого нашего защитника, я хотел передать от себя лично и от всей страны, как мы их любим, ими гордимся и ждем победы", - добавил он.

По его словам, в госпиталях он общался с военнослужащими, которые получили ранения и не знали, что им делать после окончания службы - и увидел в них интерес к творческим профессиям. Дюжев предложил инициативу по созданию творческих мастерских для реабилитации бойцов.

Кроме того, Дюжев напомнил, что помогает пожилым людям, которым, в первую очередь, не хватает человеческого общения, поэтому он считает необходимым создать совет при каждом доме престарелых.