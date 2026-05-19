Мурашко обсудил с главой ВОЗ поставки вакцин в ДРК на фоне вспышки Эболы

ЖЕНЕВА, 19 мая – РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что он и генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус обсудили поставки российских вакцин ДРК и Уганде на фоне вспышки Эболы.
"Специалисты Роспотребнадзора выдвигаются для оказания помощи по вопросу вакцин и препаратов. Мы обсудили это с доктором Тедросом, руководителем Всемирной организации здравоохранения", - сказал Мурашко журналистам в Женеве.
Во вторник в рамках 79-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве пройдет экстренное заседание комитета по реагированию на инфекционные заболевания.
Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку лихорадки Эбола штамма Bundibugyo в ДР Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения международного значения. Глава ВОЗ во вторник сообщил, что организации известно о более 500 случаях подозрения на Эболу и 130 смертях от лихорадки.
