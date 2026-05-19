20:11 19.05.2026
Посольство России в Уганде принимает меры из-за вспышки Эболы

Забор крови на анализ . Архивное фото
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Посольство России в Уганде принимает профилактические меры по снижению риска заболеваемости из-за вспышки Эболы, сообщили РИА Новости в дипмиссии в Кампале.
"Посольством России в Уганде принимаются соответствующие профилактические меры по снижению риска заболеваемости", - сказали в дипмиссии.
Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку лихорадки Эбола штамма Bundibugyo в ДР Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения международного значения. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус во вторник сообщил, что организации известно о более 500 случаях подозрения на Эболу и 130 смертях от лихорадки.
