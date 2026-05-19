Россия разрабатывает инициативы по помощи больным редкими заболеваниями.

ЖЕНЕВА, 19 мая – РИА Новости. Россия активно разрабатывает инициативы по помощи больным редкими заболеваниями, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Мы являемся активным участником разработки многих инициатив, включая в том числе инициативы по помощи пациентам с гемофилией, помощи пациентам с орфанными заболеваниями и многих других направлений. В этих проектах мы фактически делимся своим опытом, поскольку страна реализует лечение и сопровождение для пациентов с орфанными заболеваниями, раннюю диагностику", - сказал Мурашко журналистам в Женеве.
Он напомнил, что сегодня каждый новорожденный в стране проходит тестирование по 42 заболеваниям и своевременно получает помощь.