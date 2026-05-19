В России нет риска распространения лихорадки Эбола, заявил Мурашко

ЖЕНЕВА, 19 мая – РИА Новости. Риска распространения лихорадки Эбола в России нет, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"В России риска нет", - сказал он журналистам по итогам своего визита на 79-ю сессию Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве, отвечая на вопрос РИА Новости.
Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку лихорадки Эбола штамма Bundibugyo в ДР Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения международного значения. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус во вторник сообщил, что организации известно о более 500 случаях подозрения на Эболу и 130 смертях от лихорадки.
