В России нет риска распространения лихорадки Эбола, заявил Мурашко - РИА Новости, 19.05.2026
20:04 19.05.2026
В России нет риска распространения лихорадки Эбола, заявил Мурашко

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мурашко заявил, что в России нет риска распространения лихорадки Эбола.
  • Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку лихорадки Эбола штамма Bundibugyo в ДР Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией международного значения.
ЖЕНЕВА, 19 мая – РИА Новости. Риска распространения лихорадки Эбола в России нет, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"В России риска нет", - сказал он журналистам по итогам своего визита на 79-ю сессию Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве, отвечая на вопрос РИА Новости.
Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку лихорадки Эбола штамма Bundibugyo в ДР Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения международного значения. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус во вторник сообщил, что организации известно о более 500 случаях подозрения на Эболу и 130 смертях от лихорадки.
