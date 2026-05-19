МИД России призвал МАГАТЭ к конкретным шагам для защиты от ядерной угрозы

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Москва убеждена, что сегодня от руководства МАГАТЭ требуются конкретные шаги и внятные оценки для недопущения расползания угроз ядерной безопасности, а не ложная политкорректность, заявили в МИД России.
"Убеждены, что сегодня от руководства Агентства требуется не словесная эквилибристика и ложная политкорректность, а внятные оценки и конкретные шаги, направленные на то, чтобы не допустить расползания угроз ядерной и физической ядерной безопасности", - говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.