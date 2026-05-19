МАГАТЭ никак не отреагировало на атаку ВСУ на ЗАЭС, сообщил МИД России

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. МАГАТЭ никак не отреагировало на падение 16 мая украинского дрона со взрывчаткой возле первого энергоблока Запорожской АЭС, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Со стороны Агентства не последовало… реакции в связи с падением украинского дрона-камикадзе со взрывчаткой возле первого энергоблока Запорожской АЭС 16 мая", - говорится в комментарии Захаровой на сайте министерства.