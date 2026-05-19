МИД России осудил западных кураторов за поддержку киевского режима.

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Атаки киевского режима на российскую ядерно-энергетическую инфраструктуру были бы невозможны без поддержки западных кураторов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова обратила внимание, что на протяжении нескольких лет не прекращаются целенаправленные и все более серьезные атаки киевского режима на российскую ядерно-энергетическую инфраструктуру, включая Запорожскую АЭС и город-спутник Энергодар.