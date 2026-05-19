МИД России осудил западных кураторов за поддержку киевского режима.

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Атаки киевского режима на российскую ядерно-энергетическую инфраструктуру были бы невозможны без поддержки западных кураторов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Захарова обратила внимание, что на протяжении нескольких лет не прекращаются целенаправленные и все более серьезные атаки киевского режима на российскую ядерно-энергетическую инфраструктуру, включая Запорожскую АЭС и город-спутник Энергодар.
"Подобные провокации были бы невозможны, если бы не безоглядная поддержка западных кураторов, которые внушают нынешним украинским властям ложную надежду на безнаказанность и провоцируют их на новые авантюры", - говорится в комментарии дипломата, опубликованном на сайте министерства.