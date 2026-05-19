16:48 19.05.2026
В ЕС устроили истерику из-за решения США в отношении России

Еврокомиссар Домбровскис возмущен решением США смягчить санкции против нефти РФ

Флаги Европейского союза перед штаб-квартирой ЕС в Брюсселе. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Комиссар ЕС по экономике Валдис Домбровскис выразил недовольство решением США смягчить санкции на продажу российской нефти.
  • По его мнению, это увеличит доходы Москвы, полученные с начала вооруженного конфликта на Ближнем Востоке.
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Комиссар ЕС по экономике Валдис Домбровскис выразил недовольство решением США смягчить санкции на продажу российской нефти.
"С точки зрения ЕС, мы не считаем, что сейчас подходящее время ослаблять давление на Россию", — приводит его слова издание Euractiv.
По словам чиновника, этот шаг увеличит доходы Москвы, полученные с начала вооруженного конфликта на Ближнем Востоке.
"На самом деле, именно Россия выигрывает от войны в Иране и роста цен на ископаемое топливо. Соответственно, нам нужно, если уж на то пошло, усилить это давление", — утверждает он.
Накануне министр финансов США Скотт Бессент подтвердил, что Штаты продлевают на 30 дней лицензию на морские поставки российской нефти. Предыдущая лицензия минфина в отношении поставок нефти из России истекла в субботу, 16 мая.
В миреСШАВалдис ДомбровскисЕвросоюзРоссияМоскваСкотт Бессент
 
 
