В ЕС устроили истерику из-за решения США в отношении России

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Комиссар ЕС по экономике Валдис Домбровскис выразил недовольство решением США смягчить санкции на продажу российской нефти.
По словам чиновника, этот шаг увеличит доходы Москвы, полученные с начала вооруженного конфликта на Ближнем Востоке.
Накануне министр финансов США Скотт Бессент подтвердил, что Штаты продлевают на 30 дней лицензию на морские поставки российской нефти. Предыдущая лицензия минфина в отношении поставок нефти из России истекла в субботу, 16 мая.