На Западе началась паника после заявления Минобороны России

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Запад испугался тренировки Вооруженных сил России по подготовке и применению ядерных сил на территории Белоруссии, следует из статьи британского издания Daily Express.
"Российская армия начала трехдневные ядерные учения, <…> что, несомненно, вызывает опасения", — говорится в материале.
Во вторник Минобороны России сообщило, что с 19 по 21 мая российские Вооруженные силы проведут учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии, привлечены РВСН и дальняя авиация.
Как отметили в ведомстве, учения направлены на проверку уровня подготовки руководящего и оперативного состава, улучшение их навыков, отработку управления и взаимодействия при выполнении задач.