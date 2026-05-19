На Западе началась паника после заявления Минобороны России
11:03 19.05.2026 (обновлено: 18:16 19.05.2026)
На Западе началась паника после заявления Минобороны России

Daily Express: ядерные учения ВС РФ вызывают опасения на Западе

© РИА Новости / Министерство обороны России | Перейти в медиабанкУчения нестратегических ядерных сил России и Белоруссии
Учения нестратегических ядерных сил России и Белоруссии. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Запад испугался тренировки российских Вооруженных сил по подготовке и применению ядерных сил на территории Белоруссии, следует из статьи британского издания Daily Express.
  • С 19 по 21 мая российские вооруженные силы проведут учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии, привлечены РВСН и Дальняя авиация.
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Запад испугался тренировки Вооруженных сил России по подготовке и применению ядерных сил на территории Белоруссии, следует из статьи британского издания Daily Express.
"Российская армия начала трехдневные ядерные учения, <…> что, несомненно, вызывает опасения", — говорится в материале.
Во вторник Минобороны России сообщило, что с 19 по 21 мая российские Вооруженные силы проведут учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии, привлечены РВСН и дальняя авиация.
Как отметили в ведомстве, учения направлены на проверку уровня подготовки руководящего и оперативного состава, улучшение их навыков, отработку управления и взаимодействия при выполнении задач.
В миреРоссияБелоруссияРакетные войска стратегического назначения
 
 
