Россия и Китай в ходе визита Путина обсудят энергетические договоренности

КРАСНОЯРСК, 19 мая - РИА Новости. Россия и Китай в ходе визита президента РФ Владимира Путина планируют обсудить реализацию энергетических договоренностей, достигнутых в ходе прошлой поездки, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.
"Энергетическая повестка всегда присутствует, потому что она одна из основных с точки зрения торгово экономического оборота. Естественно, и компании туда летят, и представители правительства. Будем обсуждать текущий статус и реализацию тех договоренностей, которые были достигнуты в прошлый раз", - ответил Новак на вопрос о том, что будет обсуждаться в ходе визита президента РФ в Китай.
Путин по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина посетит Китай с официальным визитом 19-20 мая. Российская делегация в ходе предстоящего визита будет весьма представительной, заявлял помощник президента РФ Юрий Ушаков.