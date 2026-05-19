Рейтинг@Mail.ru
Россия и Китай в ходе визита Путина обсудят энергетические договоренности - РИА Новости, 19.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:04 19.05.2026
Россия и Китай в ходе визита Путина обсудят энергетические договоренности

Новак: РФ и КНР обсудят реализацию достигнутых договоренностей в энергетике

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги КНР и России
Флаги КНР и России - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Флаги КНР и России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Визит Путина в Китай запланирован на 19–20 мая.
  • В ходе поездки планируется обсудить реализацию энергетических договоренностей, достигнутых в ходе прошлой поездки.
  • Российскую делегацию на предстоящем визите будет представлять большое количество официальных лиц.
КРАСНОЯРСК, 19 мая - РИА Новости. Россия и Китай в ходе визита президента РФ Владимира Путина планируют обсудить реализацию энергетических договоренностей, достигнутых в ходе прошлой поездки, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.
"Энергетическая повестка всегда присутствует, потому что она одна из основных с точки зрения торгово экономического оборота. Естественно, и компании туда летят, и представители правительства. Будем обсуждать текущий статус и реализацию тех договоренностей, которые были достигнуты в прошлый раз", - ответил Новак на вопрос о том, что будет обсуждаться в ходе визита президента РФ в Китай.
Путин по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина посетит Китай с официальным визитом 19-20 мая. Российская делегация в ходе предстоящего визита будет весьма представительной, заявлял помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
"Мы следим". Мерц сделал заявление о визите Путина в Китай
Вчера, 16:38
 
ЭкономикаРоссияКитайВладимир ПутинАлександр НовакСи Цзиньпин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала