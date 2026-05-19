Новак оценил масштабы кадрового дефицита в России

КРАСНОЯРСК, 19 мая - РИА Новости. Россия приблизилась к структурному пределу в сфере кадров - дефицит к 2030 году оценивается в 3,1 миллиона человек, однако за счет отраслевых программ повышения производительности труда его удастся почти полностью закрыть, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

По данным Росстата , безработица в России в марте выросла до 2,2% с 2,1% в феврале.

"По оценке Министерства труда, при действующей социально-демографической модели фактически мы приблизились к структурному пределу... По прогнозу министерства экономического развития, министерства труда, к 2030 году дополнительная потребность в работниках для нашей экономики составит порядка 3,1 миллиона человек", - сказал он, выступая на форуме "Повышение производительности труда".

Новак напомнил, что правительство реализует национальный проект "Эффективная и конкурентная экономика", в рамках которой существует 17 отраслевых программ повышения производительности труда.