В России снизились продажи черной икры

"Продажи черной икры в рознице в натуральном выражении в январе-апреле сократились на 22% год к году, подсчитали в "Эвоторе" (занимается установкой кассового оборудования и программного обеспечения). В денежном выражении оборот снизился на 12%", - говорится в материале.

Отмечается, что согласно данным системы маркировки "Честный знак", в январе-марте было выпущено 22,7 тонны осетровой икры, что на 33,8% меньше показателя за тот же период прошлого года. В свою очередь, в Рыбном союзе указывают на снижение производства на 7%, до 17 тонн в первом квартале, хотя в 2025 году динамика была обратной: выпуск увеличился на 9%, до 89 тонн.