Россия изучит доклад ООН о Белгородской области, заявил Мирошник - РИА Новости, 19.05.2026
08:29 19.05.2026
Россия изучит доклад ООН о Белгородской области, заявил Мирошник

Мирошник: Россия внимательно изучит отчет ООН о детях в Белгородской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Спецпредставитель генсека ООН по делам детей и вооруженных конфликтов Ванесса Фрезье посетила Белгородскую область в конце апреля.
  • Россия будет внимательно изучать отчет ООН по итогам визита.
  • Фрезье посетила детскую больницу, где лежали раненые дети.
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Россия внимательно изучит отчет ООН по итогам визита в Белгородскую область в конце апреля спецпредставителя генсека ООН по делам детей и вооруженных конфликтов Ванессы Фрезье, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
Спецпредставитель генсека ООН по делам детей и вооруженных конфликтов Ванесса Фрезье посетила Белгородскую область в конце апреля. По словам Мирошника, итоги визита и наблюдения чиновницы будут отражены в отчете организации.
"Мы будем внимательно следить за содержанием доклада ООН по детям и вооруженным конфликтам. Главное, что мы дали возможность получить информацию из первых уст - пообщаться с детьми, воспитателями и родителями", - сказал Мирошник.
Он добавил, что Фрезье посетила детскую больницу, где лежали раненые дети.
"Не знаю, как она распорядится информацией и как отреагируют в том месте, где все настроено на формировании претензий к России. Со своей стороны мы сделали все для того, чтобы она обладала всем багажом знаний", - заключил посол.
