Мантуров рассказал о динамике товарооборота с Китаем

Краткий пересказ от РИА ИИ России и Китаю в текущем году удалось вернуться к положительной динамике товарооборота, сказал первый вице-премьер Денис Мантуров.

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. России и Китаю в текущем году удалось вернуться к положительной динамике товарооборота, сказал первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

"Инвестиционная активность благоприятно сказывается и на развитии двусторонней торговли. В этом году нам удалось вернуться к положительной динамике товарооборота", - отметил Мантуров , чьи слова приводятся секретариатом первого вице-премьера.

Мантуров в рамках рабочей поездки в Китай встретился с заместителем премьера Госсовета КНР Дин Сюэсяном. В преддверии официального визита в Китай президента России Владимира Путина стороны обсудили ключевые вопросы, находящиеся в фокусе внимания межправительственной российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству.

"Отмечено расширение портфеля совместных проектов комиссии, который в настоящее время охватывает такие отрасли, как металлургия, химия, машиностроение, лесная промышленность, агропромышленная и транспортно-логистическая сферы", - добавили в секретариате.