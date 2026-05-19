Рейтинг@Mail.ru
Мантуров рассказал о динамике товарооборота с Китаем - РИА Новости, 19.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:15 19.05.2026
Мантуров рассказал о динамике товарооборота с Китаем

Мантуров: Россия и Китай вернулись к положительной динамике товарооборота

© Фото предоставлено пресс-службой Минпромторга РФ Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
© Фото предоставлено пресс-службой Минпромторга РФ
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • России и Китаю в текущем году удалось вернуться к положительной динамике товарооборота, сказал первый вице-премьер Денис Мантуров.
  • Мантуров в рамках рабочей поездки в Китай встретился с заместителем премьера Госсовета КНР Дин Сюэсяном, и они обсудили ключевые вопросы межправительственной российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству.
  • Отмечено расширение портфеля совместных проектов комиссии, охватывающих различные отрасли экономики.
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. России и Китаю в текущем году удалось вернуться к положительной динамике товарооборота, сказал первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
"Инвестиционная активность благоприятно сказывается и на развитии двусторонней торговли. В этом году нам удалось вернуться к положительной динамике товарооборота", - отметил Мантуров, чьи слова приводятся секретариатом первого вице-премьера.
Мантуров в рамках рабочей поездки в Китай встретился с заместителем премьера Госсовета КНР Дин Сюэсяном. В преддверии официального визита в Китай президента России Владимира Путина стороны обсудили ключевые вопросы, находящиеся в фокусе внимания межправительственной российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству.
"Отмечено расширение портфеля совместных проектов комиссии, который в настоящее время охватывает такие отрасли, как металлургия, химия, машиностроение, лесная промышленность, агропромышленная и транспортно-логистическая сферы", - добавили в секретариате.
Кроме того, Россия и Китай подтвердили необходимость создания комфортных, предсказуемых условий для дальнейшего укрепления связей между предпринимательскими кругами.
Скотта Бессента не пускают на мероприятие в Китае из-за отсутствия бейджа - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
СМИ: главу Минфина США унизили в Китае
Вчера, 01:34
 
ЭкономикаКитайРоссияДенис МантуровВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала