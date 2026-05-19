Росатом проинформировал МАГАТЭ о последствиях обстрелов ЗАЭС со стороны ВСУ

ПЕКИН, 19 мая – РИА Новости. Росатом проинформировал МАГАТЭ о последствиях обстрелов Запорожской АЭС со стороны ВСУ, заявил журналистам во вторник гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

Лихачев отметил, что речь идет, в частности, об обстрелах трубопровода, который шел рядом с блоками, транспортного цеха, стоянки автотранспорта.