14:31 19.05.2026 (обновлено: 14:52 19.05.2026)
Росатом проинформировал МАГАТЭ о последствиях обстрелов ЗАЭС со стороны ВСУ

Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
ПЕКИН, 19 мая – РИА Новости. Росатом проинформировал МАГАТЭ о последствиях обстрелов Запорожской АЭС со стороны ВСУ, заявил журналистам во вторник гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
"Сегодня были проинформированы представители МАГАТЭ, которые работают на ЗАЭС на миссии, им были продемонстрированы результаты последних обстрелов", - сказал Лихачев, говоря о действиях Киева в отношении ЗАЭС.
Лихачев отметил, что речь идет, в частности, об обстрелах трубопровода, который шел рядом с блоками, транспортного цеха, стоянки автотранспорта.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитываются шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
