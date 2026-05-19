Краткий пересказ от РИА ИИ Светлана Ромашина, самая титулованная синхронистка в истории, призналась, что задумывалась о переходе в парусный спорт.

Она рассказала, что ее звал знакомый яхтсмен для участия в соревнованиях смешанных команд на двухместных катамаранах.

МОСКВА, 19 мая – РИА Новости, Сергей Смышляев. Самая титулованная синхронистка в истории Светлана Ромашина в интервью РИА Новости призналась, что в свое время всерьез задумывалась о переходе в парусный спорт.

Ромашиной 36 лет, она является самой титулованной спортсменкой в истории синхронного плавания. Помимо семи золотых олимпийских медалей, она завоевала 21 золото чемпионатов мира и 13 золотых медалей чемпионатов Европы. На данный момент она возглавляет сборную России.

"Я хотела перейти в парусный спорт, - рассказала Ромашина. - Там есть такой вид, как соревнования смешанных команд на двухместных катамаранах. Один знакомый яхтсмен, мастер спорта международного класса, звал".

По словам Ромашиной, в тот момент она уже являлась пятикратной олимпийской чемпионкой: "Но синхронное плавание затягивает обратно. Потом родилась дочка, я вернулась на Олимпиаду в Токио. Но было бы очень круто поехать на Игры яхтсменом".

В апреле трехкратная чемпионка мира в синхронном плавании Майя Гурбанбердиева объявила о начале спортивной карьеры в бобслее.