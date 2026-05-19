13:24 19.05.2026
Ромашина рассказала, на что хотела променять синхронное плавание

© РИА Новости / Максим Блинов
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Светлана Ромашина, самая титулованная синхронистка в истории, призналась, что задумывалась о переходе в парусный спорт.
  • Она рассказала, что ее звал знакомый яхтсмен для участия в соревнованиях смешанных команд на двухместных катамаранах.
МОСКВА, 19 мая – РИА Новости, Сергей Смышляев. Самая титулованная синхронистка в истории Светлана Ромашина в интервью РИА Новости призналась, что в свое время всерьез задумывалась о переходе в парусный спорт.
Ромашиной 36 лет, она является самой титулованной спортсменкой в истории синхронного плавания. Помимо семи золотых олимпийских медалей, она завоевала 21 золото чемпионатов мира и 13 золотых медалей чемпионатов Европы. На данный момент она возглавляет сборную России.
"Я хотела перейти в парусный спорт, - рассказала Ромашина. - Там есть такой вид, как соревнования смешанных команд на двухместных катамаранах. Один знакомый яхтсмен, мастер спорта международного класса, звал".
По словам Ромашиной, в тот момент она уже являлась пятикратной олимпийской чемпионкой: "Но синхронное плавание затягивает обратно. Потом родилась дочка, я вернулась на Олимпиаду в Токио. Но было бы очень круто поехать на Игры яхтсменом".
В апреле трехкратная чемпионка мира в синхронном плавании Майя Гурбанбердиева объявила о начале спортивной карьеры в бобслее.
"Ох… Мне сложно комментировать, мы с ней не были на связи. Она была на реабилитации, залечивала травмы. Эта новость стала неожиданностью. Бобслей и синхронное плавание… Желаю ей удачи. Синхронистки – отдельная каста, готовая работать круглые сутки. За Майю будем болеть", - отметила главный тренер сборной России.
Полностью интервью со Светланой Ромашиной читайте на сайте РИА Новости.
