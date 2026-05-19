"Диванные критики": Ромашина высказалась о людях, живущих стереотипами

МОСКВА, 19 мая – РИА Новости, Сергей Смышляев. Семикратная олимпийская чемпионка главный тренер сборной России по синхронному плаванию Светлана Ромашина в интервью РИА Новости возмутилась тем, что многие люди до сих пор живут стереотипами и считают спортсменов недалекими людьми.
"У меня были варианты, связанные с политикой, - рассказала Ромашина. - Но мне было 31 или 32 года. Решила, что пока рановато. Немножко отбивают желание еще и диванные критики, которые говорят: "Раз спортсмен чего-то достиг, то следующим шагом будет политика, Госдума". Не хочется такое слушать о себе. А с другой стороны, задумываешься, почему нет? Касательно не себя, а других. Почему до сих пор многие думают, что если ты спортсмен, то не совсем далекий человек? Все поменялось, но люди живут стереотипами".
Пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Наталья Ищенко после завершения карьеры заняла пост министра спорта Калининградской области.
"Когда узнала, что Наталья Сергеевна отправляется в политический путь, была удивлена. Мне казалось, что именно у Наташи жизнь всегда будет связана с синхронным плаванием. Она гениальный постановщик, создана для этого вида спорта, очень творческий человек, который поцелован Богом. У нее всегда получается все, за что берется", - отметила семикратная олимпийская чемпионка.