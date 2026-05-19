Разведчик с позывным "Поэт" рассказал, почему пишет стихи на передовой

Краткий пересказ от РИА ИИ Разведчик группировки войск «Центр» Владимир Филиппов с позывным «Поэт» рассказал, что написание стихов помогает ему справляться с эмоциональной нагрузкой в зоне боевых действий.

В стихотворении Филиппов описывает жизнь бойцов в окопах и блиндажах, постоянные обстрелы и удары беспилотников, а также взаимовыручку между военнослужащими.

Разведчик выразил уверенность в стойкости российских бойцов и в том, что победа будет за ними.

ДОНЕЦК, 19 мая — РИА Новости. Разведчик группировки войск "Центр" Владимир Филиппов с позывным "Поэт" рассказал РИА Новости, что написание стихов помогает ему справляться с эмоциональной нагрузкой в зоне боевых действий.

По словам военнослужащего, писать стихи он начал еще в 2014 году. Как отметил боец, желание выражать свои мысли и переживания через рифму появилось само собой.

"Это как эмоциональная разгрузка, выгрузка. Как сходить к психологу и рассказать то, что на душе наболело, только в рифмах", — рассказал он.

Филиппов отметил, что на передовой стихи помогают ему переживать тяжелые моменты, сохранять внутреннее спокойствие и передавать атмосферу фронтовой жизни.

Во время беседы с корреспондентом РИА Новости военнослужащий прочитал одно из своих стихотворений, написанных непосредственно в зоне боевых действий. В нем Филиппов описывает жизнь бойцов в окопах и блиндажах, постоянные обстрелы и удары беспилотников, а также взаимовыручку между военнослужащими.

"И пусть блиндаж, окоп, подвал, здесь брату брат всегда поможет", — прочитал боец.

В стихотворении разведчик рассказывает, что даже под постоянными ударами минометов и ракет военнослужащие продолжают выполнять боевые задачи и поддерживать друг друга.

"Разрыв кассет, ракет, прилеты нам сны увидеть не дают", — говорится в стихотворении.

Отдельное внимание в произведении уделено стойкости российских бойцов и уверенности в победе. По словам военнослужащего, несмотря на тяжесть службы и постоянную опасность, бойцы сохраняют боевой дух.

"Нас враг не сломит, не сумеет, ведь русский дух непобедим", — отметил Филиппов в своем стихотворении.

Завершая произведение, разведчик выразил уверенность, что победа будет за российскими военнослужащими.