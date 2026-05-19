США провели 56 антикоррупционных расследований по Украине в I квартале года

ВАШИНГТОН, 19 мая – РИА Новости. США в первом квартале 2026 года провели 56 расследований коррупции и иных случаев ненадлежащего использования Украиной американской помощи, следует из отчета генерального инспектора Пентагона для конгресса.
"По состоянию на 31 марта специальный генеральный инспектор и партнерские следственные органы сообщили о 56 открытых расследованиях", – говорится в отчете.
Кроме того, к концу квартала 13 дел были закрыты, четыре дела переданы в министерство юстиции и одно дело – другому органу обвинения. В результате расследований уже были вынесены два обвинительных заключения, произведены три ареста и вынесены шесть обвинительных приговоров, отмечается в документе.
Среди расследований, которые американские органы вели совместно с украинскими коллегами, - дело о хищении 120 миллионов при закупках беспилотников. Также США и Национальное антикоррупционное бюро Украины провели параллельное расследование в отношении международной сделки по продаже вооружений на сумму 1,3 миллиарда долларов, которая нарушала закон о контроле за экспортом вооружений и правила международной торговли оружием.