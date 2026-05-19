На учениях по применению ядерных сил пройдут пуски баллистических ракет

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Пуски баллистических и крылатых ракет по полигонам на территории России пройдут в ходе учения ядерных сил, сообщило во вторник министерство обороны РФ.
С 19 по 21 мая 2026 года в Вооруженных силах РФ проводится учение по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии.
"В ходе практических действий войск планируются мероприятия по приведению в готовность к выполнению задач ряда соединений и воинских частей ядерных сил и их всестороннего обеспечения, а также проведению пусков баллистических и крылатых ракет по полигонам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.