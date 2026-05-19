Рейтинг@Mail.ru
"Р-Фарм" выведет на российский рынок новый противоопухолевый препарат - РИА Новости, 19.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:43 19.05.2026
"Р-Фарм" выведет на российский рынок новый противоопухолевый препарат

"Р-Фарм" выведет на российский рынок противоопухолевый препарат торипалимаб

© Shutterstock/FOTODOM / ultramanskУченый в лаборатории
Ученый в лаборатории - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
© Shutterstock/FOTODOM / ultramansk
Ученый в лаборатории
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Группа компаний «Р-Фарм» подписала соглашение с международной фармкомпанией Dr. Reddy's о выводе на российский рынок противоопухолевого препарата торипалимаб.
  • Торипалимаб — инновационное моноклональное антитело, относящееся к классу ингибиторов контрольных точек иммунного ответа, его регистрация в России ожидается в 2027 году.
  • Препарат применяется для лечения широкого перечня злокачественных новообразований, включая редкие формы рака, и является важной опцией при онкологических заболеваниях с ограниченным выбором лечения.
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Группа компаний "Р-Фарм" подписала соглашение с международной фармкомпанией Dr. Reddy"s о выводе на российский рынок противоопухолевого препарата торипалимаб, его регистрация в России ожидается в следующем году, сообщили РИА Новости в компании.
«
"Группа компаний "Р-Фарм" и международная фармацевтическая компания Dr. Reddy"s заключили соглашение о выводе на российский рынок противоопухолевого препарата торипалимаб. По условиям соглашения все стадии производства готовой лекарственной формы будут локализованы на мощностях "Р-Фарм". Регистрация препарата в России ожидается в 2027 году", - говорится в сообщении.
Ученый в лаборатории - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Российские ученые работают над передовыми методами лечения рака крови
2 марта, 19:20
Там отметили, что торипалимаб представляет собой инновационное моноклональное антитело, относящееся к классу ингибиторов контрольных точек иммунного ответа. Препарат применяется в качестве иммунотерапевтического средства для лечения широкого перечня злокачественных новообразований, включая редкие формы, такие как рак носоглотки и рак пищевода.
По их словам, торипалимаб оказывает выраженное иммуномодулирующее и противоопухолевое действие, являясь одним из наиболее перспективных представителей класса ингибиторов контрольных точек иммунного ответа.
«
"Препарат представляет собой важную опцию при онкологических заболеваниях, где выбор лечения остается ограниченным", - подчеркнули в компании.
Группа компаний "Р-Фарм" объединяет 11 производственных площадок. Одно из ключевых направлений деятельности группы - исследования и разработки лекарственных средств. В портфель компании входит более 100 препаратов.
Цех по выпуску готовых лекарственных средств (ГЛС) в ампулах на заводе по производству лекарственных препаратов - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
Минздрав сформировал новый перечень лекарств для борьбы с раком
22 апреля, 10:18
 
РоссияР-фармЗдоровье
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала