Краткий пересказ от РИА ИИ Группа компаний «Р-Фарм» подписала соглашение с международной фармкомпанией Dr. Reddy's о выводе на российский рынок противоопухолевого препарата торипалимаб.

Торипалимаб — инновационное моноклональное антитело, относящееся к классу ингибиторов контрольных точек иммунного ответа, его регистрация в России ожидается в 2027 году.

Препарат применяется для лечения широкого перечня злокачественных новообразований, включая редкие формы рака, и является важной опцией при онкологических заболеваниях с ограниченным выбором лечения.

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Группа компаний "Р-Фарм" подписала соглашение с международной фармкомпанией Dr. Reddy"s о выводе на российский рынок противоопухолевого препарата торипалимаб, его регистрация в России ожидается в следующем году, сообщили РИА Новости в компании.

« "Группа компаний "Р-Фарм" и международная фармацевтическая компания Dr. Reddy"s заключили соглашение о выводе на российский рынок противоопухолевого препарата торипалимаб. По условиям соглашения все стадии производства готовой лекарственной формы будут локализованы на мощностях "Р-Фарм". Регистрация препарата в России ожидается в 2027 году", - говорится в сообщении.

Там отметили, что торипалимаб представляет собой инновационное моноклональное антитело, относящееся к классу ингибиторов контрольных точек иммунного ответа. Препарат применяется в качестве иммунотерапевтического средства для лечения широкого перечня злокачественных новообразований, включая редкие формы, такие как рак носоглотки и рак пищевода.

По их словам, торипалимаб оказывает выраженное иммуномодулирующее и противоопухолевое действие, являясь одним из наиболее перспективных представителей класса ингибиторов контрольных точек иммунного ответа.

« "Препарат представляет собой важную опцию при онкологических заболеваниях, где выбор лечения остается ограниченным", - подчеркнули в компании.