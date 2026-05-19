Тур по цене перелета: где в мае отдохнуть на море дешево

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости, Мария Селиванова. Ближайшие пару недель — период, когда можно недорого отдохнуть на зарубежных курортах. Там начало или конец сезона, но уже тепло, а вода комфортной температуры. К тому же май — идеальное время, чтобы разбавить пляжный отдых экскурсионным. В июне начнутся летние каникулы, сезон отпусков у взрослых, и цены рванут вверх. Куда отправиться выгоднее всего и в какую сумму обойдется спонтанное путешествие на море — в материале РИА Новости.

Удачный период

"Вторая половина мая — время весьма выгодных туров. До начала летних каникул спрос на пляжные направления не очень активный, поэтому отели дают скидки и выпускают спецпредложения", — рассказывают в пресс-службе "Интуриста".

По большинству направлений уже или пока высокий пляжный сезон, однако туристов не слишком много. Большинство едет с детьми школьного возраста, но каникулы еще не начались, добавляют в Space Travel.

Потому плюсы отдыха во второй половине мая — выгодные цены и меньшее количество туристов в отелях.

Идеальная Турция

Больше всего спецпредложений сейчас — на турецкие курорты. Почти треть пользователей выбирают в мае именно их, подсчитали в "Русском экспрессе". Температура воздуха в Сиде, Белеке и Аланье — около 25 градусов, воды — 20.

"Полноценный сезон здесь еще не начался. Вечерами прохладно, в отсутствие жары очень удобно совмещать отдых с экскурсиями", — отмечают в "Интуристе".

В середине мая можно улететь на неделю в неплохую "пятерку" на "ультра все включено" за 110-120 тысяч рублей за двоих, подсчитали в Space Travel. Но есть и более бюджетные варианты — за 98 тысяч на двоих за семь ночей.

Египет

Египет — второй по популярности вариант после Турции. В ряде случаев готовый тур с прямым перелетом, проживанием и питанием по системе "все включено" стоит столько же, сколько одни авиабилеты, подсчитали в АТОР.

Так, путевку на неделю можно найти за 90 тысяч рублей на двоих, а билеты из Москвы в Шарм-эш-Шейх на то же число путешественников обойдутся примерно в 87 тысяч рублей, уточняют в ассоциации.

Впрочем, отдых в гостинице категории "пять звезд" будет стоить в два раза дороже минимальной цены, то есть от 190 тысяч рублей на двоих, отмечают в Space Travel.

Сейчас на курортах Красного моря жаркая погода (чуть больше 30 градусов днем), вода очень комфортная — 24 градуса.

Вьетнам

"Стоит обратить внимание на северные курорты Вьетнама: Нячанг, Камрань и Дананг. Здесь начинается высокий сезон, при этом стоимость проживания в отелях очень небольшая", — рассказывают в Space Travel.

Отправиться вдвоем в Нячанг можно за 155 тысяч рублей. Отдых в хорошем пляжном отеле в Камрани на "все включено" — от 230 тысяч.

Сейчас туры в эту страну покупать выгоднее, чем собирать поездку самостоятельно. Авиабилеты на прямой рейс в оба конца обойдутся примерно в 160 тысяч рублей на двоих, подсчитали в АТОР.

Та же ситуация с Таиландом: путевки на вторую половину мая можно найти за 116 тысяч рублей на двоих. При этом только билеты на рейс Москва — Бангкок и обратно выйдут в 118 тысяч, добавляют эксперты ассоциации.

Китай, Мальдивы и экскурсионные туры

Отдых на китайском Хайнане в мае дороже, чем в Таиланде и Вьетнаме, но ненамного — примерно на десять процентов. Тур на двоих на девять ночей обойдется минимум в 121 тысячу рублей, на неделю — начиная от 100 тысяч. Большой плюс — прямой перелет.

На Шри-Ланку придется лететь с пересадкой, прямых рейсов из России пока нет. Зато за неделю в пляжной "четверке" туристы заплатят около 140 тысяч рублей, отмечают в АТОР. Примерно за столько же можно купить путевку в индийский Гоа. Правда, там есть существенный плюс — прямой рейс из Москвы.

Еще стоит обратить внимание на Мальдивы, говорят эксперты. "Сезон здесь идет на спад. Кроме того, в этом году направление недосчиталось части европейских туристов из-за кризиса на Ближнем Востоке, так что отели охотно дают хорошие скидки. Если скромно, то можно уложиться в 190 тысяч рублей на двоих, включая перелет", — объясняют в Space Travel.

© РИА Новости / Мария Селиванова Hilton Maldives Amingiri Resort & SPA. Вид на Индийский океан с виллы

Кроме того, в мае можно найти недорогие предложения и на экскурсионные поездки, летом они будут дороже.

Так, пятидневный тур в Узбекистан "В гостях у Ходжи Насреддина" с перелетом и проживанием в "трешках" стоит от 115 тысяч рублей на двоих, говорят в "Русском экспрессе".

Знакомство с Грузией обойдется чуть дороже: путешествие "Райский уголок ждет вас" с перелетом и проживанием пять ночей в трехзвездочном отеле в Тбилиси — от 149 тысяч рублей на двоих.