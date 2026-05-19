В Пулково более чем на два часа задерживается вылет 19 рейсов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В петербургском аэропорту «Пулково» более чем на два часа задерживается вылет 19 рейсов.
- Отменено 15 рейсов на вылет.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая – РИА Новости. Вылет 19 рейсов задерживается более чем на два часа в петербургском аэропорту "Пулково" по состоянию на 22.00 мск, сообщила пресс-служба аэропорта.
При этом с запасных аэродромов ожидается пять самолетов.
Отмечается, что с момента открытия воздушного пространства "Пулково" обслужил 140 рейсов (порядка 20 тысяч пассажиров).
