В аэропорту Пулково ввели временные ограничения

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в петербургском аэропорту "Пулково", сообщила Росавиация.
"Аэропорт "Пулково". Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
